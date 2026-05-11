Aktuelle Seite: Home > Politik > London und Paris richten Verteidigungsministertreffen aus
Der britische Verteidigungsminister Healey

London und Paris richten Verteidigungsministertreffen aus

Montag, 11. Mai 2026 | 01:40 Uhr
Der britische Verteidigungsminister Healey
APA/APA/dpa/Kay Nietfeld
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Großbritannien und Frankreich richten am Dienstag ein virtuelles Treffen von Verteidigungsministern aus, bei dem es um militärische Pläne zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormuz gehen soll. “Verteidigungsminister John Healey wird gemeinsam mit seiner französischen Amtskollegin Catherine Vautrin den Vorsitz bei einem Treffen von über 40 Nationen” im Rahmen der “multinationalen Mission” führen, erklärte das britische Verteidigungsministerium am Sonntag.

Die Ankündigung erfolgte wenige Stunden, nachdem der Iran London und Paris davor gewarnt hatte, Kriegsschiffe in die Golfregion zu entsenden, und mit einer “entschiedenen und sofortigen Antwort” gedroht hatte. Das Treffen folgt auf ein zweitägiges Treffen von Militärvertretern in London Mitte April, bei dem praktische Details einer von Großbritannien und Frankreich geführten multinationalen Mission zum Schutz der Schifffahrt in der für den Welthandel wichtigen Wasserstraße nach dem Ende der Kämpfe erörtert worden waren.

Vertrauen in Schifffahrt wiederhergestellen

“Wir wandeln diplomatische Vereinbarungen in konkrete militärische Pläne um, um das Vertrauen in die Schifffahrt durch die Straße von Hormuz wiederherzustellen”, erklärte Healey.

Großbritannien und Frankreich hatten sich bei dem Treffen im April zu einer militärischen Sicherung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz bereit erklärt. Zahlreiche weitere Länder hatten den Briten und Franzosen dabei ihre Unterstützung zugesichert. Der französische Flugzeugträger “Charles de Gaulle” passierte vor wenigen Tagen den Suez-Kanal, um sich für einem möglichen Einsatz zur Absicherung der Straße von Hormuz in Stellung zu bringen.

Großbritannien gab seinerseits am Samstag bekannt, dass es den britischen Zerstörer “HMS Dragon” entsenden werde. Auch ein Minenjagdboot der deutschen Marine ist unterwegs in die Region.

Die Straße von Hormuz ist seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar von den iranischen Revolutionsgarden weitgehend gesperrt. In der Folge waren die Energiepreise weltweit in die Höhe geschossen. Die US-Armee wiederum blockiert die iranischen Häfen an der Schifffahrtsstraße. Rund 1.500 Handelsschiffe sitzen an der Meerenge fest.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Energiepreise: Südtiroler Familien drohen Mehrkosten von bis zu 1.500 Euro
Kommentare
53
Energiepreise: Südtiroler Familien drohen Mehrkosten von bis zu 1.500 Euro
Schere fliegt durchs Klassenzimmer
Kommentare
45
Schere fliegt durchs Klassenzimmer
Muttertag: “Care-Arbeit ist systemrelevant und monetär anzuerkennen”
Kommentare
21
Muttertag: “Care-Arbeit ist systemrelevant und monetär anzuerkennen”
E-Scooter: Pflicht zur Haftpflichtversicherung vor der Tür
19
E-Scooter: Pflicht zur Haftpflichtversicherung vor der Tür
Deutschland weist Putins Schröder-Vorschlag zurück
17
Deutschland weist Putins Schröder-Vorschlag zurück
Anzeigen
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 