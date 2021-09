LR Vettorato trifft UNICEF Italien-Präsidentin Pace

Leifers – In Leifers hat sich gestern (20. September) Landeshauptmann-Stellvertreter Giuliano Vettorato mit der Präsidentin von UNICEF Italien, Carmela Pace, getroffen.

­Carmela Pace ist die erste Frau an der Spitze von UNICEF Italien und wurde im Dezember 2020 in dieses Amt gewählt. Gestern (20. September) hat sie in dieser Funktion erstmals das Land Südtirol besucht und war in der Gemeinde Leifers zu Gast, wo sie auch mit Landeshauptmann-Stellvertreter und Landesrat Giuliano Vettorato zusammengetroffen ist. “Unser Dank geht an die ehrenamtlich Tätigen, die hier vor Ort viel Zeit und Engagement in Projekte für bedürftige Kinder stecken und sich damit täglich für die Rechte von Kindern und Jugendlichen einsetzen”, unterstrich Pace.

Landesrat Vettorato dankte der UNICEF Italien-Präsidentin Pace und UNICEF Bozen für die zahlreichen Initiativen, die in Südtirol im Bereich Kunst, Theater und Kultur durchgeführt wurden und werden. “Das Land Südtirol verfolgt und unterstützt die UNICEF-Initiativen mit großer Aufmerksamkeit”, betonte Vettorato. “Die Förderung von Projekten im Bereich Kunst und Kultur, die Unterstützung von Vereinen, die sich um Kinder kümmern, sind der Motor für ein innovatives und nachhaltiges Wachstum unserer Gesellschaft, die in der Zeit nach der Pandemie erst wieder Vertrauen gewinnen muss.”