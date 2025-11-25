Macron: Keine russische Bereitschaft zu Waffenstillstand

Von: APA/Reuters/AFP

Der französische Präsident Emmanuel Macron sieht keinerlei Anzeichen aus Russland für ein Ende des Krieges in der Ukraine. “Russland ist derzeit eindeutig nicht zu einem Waffenstillstand bereit”, sagte Macron am Dienstag vor Journalisten nach einer Videokonferenz der sogenannten Koalition der Willigen zur Unterstützung der Ukraine.

Neben seinem Unwillen, den Krieg zu beenden, habe Moskau auch keine “Bereitschaft zu Gesprächen” über den US-Plan für die Ukraine gezeigt. Es müsse weiter Druck auf die russische Führung ausgeübt werden, damit sie Verhandlungen aufnimmt, forderte Macron.

Delegationen der USA, der Ukraine und mehrerer europäischer Länder hatten am Sonntag in Genf Gespräche über den von den USA vorgelegten 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine geführt. Dieser kam in seiner ursprünglichen Fassung Moskau in zentralen Forderungen weit entgegen. Nach europäischen Angaben wurden bei den Gesprächen in Genf Änderungen erreicht.

Die Gespräche in Genf hätten gezeigt, dass es “keine Einschränkungen” für die ukrainische Armee geben dürfe, sagte Macron weiter. Es bedürfe einer “starken ukrainischen Armee”, um Russland selbst im Falle eines Friedensabkommens an einem erneuten Angriff zu hindern, so der französische Präsident. An dem Meeting nahm auch Österreichs ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker teil.

Am Mittwoch beraten die EU-Außenminister

Am Mittwoch beraten dann die EU-Außenminister ebenfalls in einer Videokonferenz über die Ukraine. Dies verlautete aus EU-Kreisen. Offiziell angekündigt wurde das Treffen aber noch nicht. Der Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für die Ukraine geht nach Ansicht Macrons zwar in die richtige Richtung, benötige aber Verbesserungen. Er müsse für die Ukraine und Europa annehmbar gemacht werden, sagte Macron im RTL-Hörfunk am Dienstag.

