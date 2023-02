Mattei bei Präsidentenkonferenz in Rom

Rom – Bilanz und Haushalt, Arbeitsplanung für 2023 sowie das nächste Treffen der Arbeitsgruppe „europäische politische Gremien“ wurden bei der Versammlung der Präsidenten der Regionalräte und der Landtage der autonomen Provinzen besprochen, an der Landtagspräsidentin Mattei teilgenommen hat

Landtagspräsidentin Rita Mattei nahm heute in Rom an der Konferenz der Präsidenten der gesetzgebenden Versammlungen der Regionen und Autonomen Provinzen teil. Auf der Tagesordnung standen die Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 und der Haushaltsplan 2023, die Planung der institutionellen Aktivitäten und der Termine für die nächsten Treffen.

Außerdem präsentierte Piero Mauro Zanin, Präsident des Regionalrats von Friaul-Julisch Venetien und Delegierter für die Arbeitsgruppe „europäische politische Gremien“, die Themen vor, die bei der für den 3. März in Triest geplanten Sitzung der Gruppe gehandelt werden sollen: Im Mittelpunkt sollen die Rolle der Regionalräte in Europa sowie der Schutz der Produktionsketten und der territorialen Identitäten stehen. Auch der Aufbau eines Systems zur Verteidigung des „Made in Italy in der Lebensmittelindustrie“ soll erörtert werden.

Die Arbeitsgruppe „europäische politische Gremien“ ist eine von derzeit neun Arbeitsgruppen der Präsidentenkonferenz; diese setzt solche Gruppen zu Themen von großem Interesse ein, die auch zeitlich begrenzt sein können.