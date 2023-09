Maturi: „Zu viele Asylbewerber“

Bozen/Rom – „Ich habe einen Brief an den Minister Piantedosi und die Premierministerin Meloni geschrieben, um sie für das Thema der Asylbewerber in Südtirol zu sensibilisieren. Leider verteilt die Provinz die Asylbewerber nicht über das gesamte Gebiet, sondern konzentriert sie hauptsächlich in den Städten Bozen und Meran, die mittlerweile am Rande des Zusammenbruchs stehen. Die Daten sind klar: Unsere Provinz hat den höchsten Anteil an ausländischen Häftlingen in unseren Gefängnissen – mehr als 72 Prozent, im Vergleich zum nationalen Durchschnitt von 30 Prozent. Wenn Mathematik keine Meinung ist, würden die Verbrechen um mehr als die Hälfte sinken, wenn man ausländische Straftäter entfernt. Aus diesem Grund habe ich formell bei der Premierministerin und dem Innenminister beantragt, dass keine weiteren Asylbewerber mehr nach Südtirol geschickt werden“, schreibt in einer Aussendung der ehemalige Abgeordnete Maturi.

Von: ka