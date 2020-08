Mebo Ein-Ausfahrt Frangart: “Wann wird diese Gefahrenzone entschärft?”

Eppan – Die Gemeinderatskandidaten der Süd-Tiroler Freiheit in Eppan, Walter Oberhauser, Barbara Klotz und Peter Brachetti weisen in einer Aussendung darauf hin, daß die Mebo-Ein und -Ausfahrt in Frangart nach wie vor eine große Gefahr für Verkehrsteilnehmer darstelle.

“Die Statistik der Unfälle, die sich in diesem Straßenabschnitt in den letzten Jahren ereignet haben, spricht Bände. Unfälle mit Toten und Verletzten waren die traurige Bilanz. Die Autonome Provinz Bozen hat schon mehrmals angekündigt, sich dieser Problematik zu stellen. Leider ist bis heutigem Datum nichts geschehen. Die Anbringung einer Warntafel mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.” Die Süd-Tiroler Freiheit fordert den zuständigen Landesrat Alfreider auf, “sich dieser Gefahrenquelle zu widmen und sich unverzüglich für eine Neugestaltung dieses Straßenabschnitts einzusetzen.”