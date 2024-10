Medien: Türkischer Prediger Gülen ist tot

Er lebte seit 1999 in den USA

Der türkische Prediger Fetullah Gülen ist türkischen Medienberichten zufolge im US-Exil gestorben. Das berichtete unter anderem der Sender NTV am Montag. Reuters konnte die Berichte zunächst nicht unabhängig überprüfen. Die Bewegung von Gülen wird von der türkischen Regierung für den Putschversuch von 2016 verantwortlich gemacht und als Terror-Organisation eingestuft. Gülen bestritt jegliche Verstrickung in den Putschversuch. Er lebte seit 1999 in den USA.