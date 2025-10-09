Aktuelle Seite: Home > Politik > Mehr Personal, eine bessere Ausbildung und Ausrüstung
Landesrätin Mair informiert Gemeinden über das neue Ortspolizei-Gesetz

Mehr Personal, eine bessere Ausbildung und Ausrüstung

Donnerstag, 09. Oktober 2025 | 12:09 Uhr
Die Polizei leitete noch am Montagabend eine Sofortfahndung ein
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Mehr Personal, eine bessere Ausbildung und Ausrüstung: Diese Ziele hat sich Sicherheitslandesrätin Ulli Mair für die Ortspolizei-Einheiten in Südtirol gesetzt. Auch soll die Kompetenz, die Südtirol im Bereich der Lokalpolizei verfügt, stärker ausgeschöpft werden. All das möchte Landesrätin Mair mit dem neuen Ortspolizei-Gesetz erreichen, das den Südtiroler Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen am 9. Oktober im Rahmen einer Online-Sitzung vorgestellt wurde.

“Das aktuelle Gesetz zur Organisation der Ortspolizei stammt aus dem Jahr 1993. Seither haben sich die Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Sicherheit wesentlich verändert”, erklärt Mair. Obwohl Südtirol über weitreichende Kompetenzen im Bereich der Lokalpolizei verfüge, würden diese – im Unterschied zu anderen italienischen Regionen – bislang kaum ausgeschöpft. “Die Ortspolizei soll jene Polizeieinheit sein, die einen bürgernahen und zweisprachigen Dienst im Sinne der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in Südtirol gewährleistet”, wünscht sich die Landesrätin. Durch die Aufstockung der Anzahl an Ortspolizisten, durch eine bessere Ausbildung, durch eine bessere Ausrüstung, durch eine landesweite Zusammenarbeit, aber auch durch eine zielgerichtetere Schwerpunktsetzung im Bereich der öffentlichen Sicherheit soll ein Dienst angeboten werden, der “auf der Höhe der Zeit ist”, unterstreicht Mair.

Im Oktober Behandlung im Rat der Gemeinden
Noch im Oktober soll der Gesetzentwurf nun im Rat der Gemeinden behandelt werden. Die weiteren Etappen auf dem Weg zur Verabschiedung sind dann der Beschluss der Landesregierung sowie die Behandlung im Landtag.

“Unser Ansatz ist es, durch ein Finanzierungssystem Anreize zu schaffen, damit die Gemeinden die Anzahl der Ortspolizistinnen und Ortspolizisten aufstocken und damit auch jene Gemeinden eine Lokalpolizei aufbauen können, die derzeit noch nicht über diesen Dienst verfügen”, schildert Mair. Die Praxis in den vergangenen Jahren habe gezeigt, dass sich die Zusammenarbeit von Gemeinden bei der gemeinsamen Führung des Dienstes bewährt habe. “Diese freiwillige Zusammenarbeit wollen wir auch künftig weiter unterstützen und fördern”, erklärt die Sicherheitslandesrätin.

Dominik Oberstaller, der Präsident des Gemeindenverbands, zeigte sich nach der Vorstellung überzeugt davon, dass “es durch diese Anreizfinanzierung des Landes gelingt, den Ortspolizeidienst personell zu verstärken und qualitativ zu verbessern. Hiermit ist es möglich, neue Herausforderungen zu meistern und gemeinsam mit den anderen Polizeiorganen die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger besser zu garantieren.”

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Kommentare
58
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Kommentare
55
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Kommentare
45
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
“Rosenkranz-Gebet engt Horizont ein”
Kommentare
25
“Rosenkranz-Gebet engt Horizont ein”
Zweifelhafter Beauty-Trend – VIDEO
Kommentare
24
Zweifelhafter Beauty-Trend – VIDEO
Anzeigen
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 