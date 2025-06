Mehrere Tote bei iranischen Raketenangriffen auf Israel

Von: APA/dpa/Reuters

Bei den neuen iranischen Raketenangriffen auf israelische Städte sind in der Nacht auf Montag nach Angaben von Sanitätern acht Menschen getötet und 92 verletzt worden. Eine Sprecherin bestätigte, damit sei die Zahl der seit Freitag bei Angriffen in Israel getöteten Menschen auf 23 gestiegen. Nach Angaben des Rettungsdienstes gab es im Großraum Tel Aviv insgesamt vier Einschläge.

Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, berichtete auf X von leichten Schäden am Gebäude der Zweigstelle der Botschaft in Tel Aviv durch Erschütterungen durch einen Raketeneinschlag in der Nähe. Verletzt worden sei niemand. In der Hafenstadt Haifa im Norden des Landes wurden in Trümmern drei Menschen tot geborgen. Aus einem am Vortag in Bat Yam getroffenen Gebäude wurden zwei weitere Leichen geborgen.

In Petach Tikva bei Tel Aviv seien drei Menschen durch einen direkten Treffer in dem Schutzraum getötet worden, in dem sie Zuflucht gesucht hatten, berichtete das israelische Nachrichtenportal “ynet”. Die Armee ruft die Menschen stets dazu auf, sich bei Angriffen in privaten Schutzräumen oder öffentlichen Luftschutzbunkern in Sicherheit zu bringen, weil dies Leben rette.

Israels Verteidigungsminister: Einwohner Teherans werden Preis zahlen

Nach den neuen tödlichen Raketenangriffen des Irans auf israelische Städte droht Verteidigungsminister Israel Katz Teheran mit Vergeltung. “Der großmäulige Diktator aus Teheran ist zu einem feigen Mörder geworden, der gezielt auf die israelische Zivilbevölkerung schießt, um die israelische Armee von der Fortsetzung der Offensive abzuschrecken, die seine Fähigkeiten zum Einsturz bringt”, schrieb Katz in einem Post auf der Plattform X. “Die Einwohner Teherans werden den Preis zahlen – und zwar bald.”

Israel attackiert seit der Nacht auf Freitag Ziele im Iran – darunter Atomanlagen, führende Militärs, Atomwissenschaftler, Verteidigungsstellungen, Ziele in Städten und Öl- und Erdgasfelder. Das erklärte Hauptziel ist es, die Islamische Republik an der Entwicklung von Atomwaffen und Raketen zu hindern.

Israel: Kommandozentralen der Al-Quds-Brigaden attackiert

Die israelische Luftwaffe griff unterdessen nach eigenen Angaben Kommandozentralen der Al-Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden in Teheran an. Es handelt sich dabei um die Auslandseinheit der Elitestreitmacht des Irans, deren offizielle Aufgabe es ist, im Ausland verdeckte Operationen auszuführen.

In den angegriffenen Kommandozentralen in der iranischen Hauptstadt seien Terroranschläge gegen den Staat Israel mit Hilfe der Stellvertreter der iranischen Führung im Nahen Osten geplant worden, erklärte die israelische Armee. Details wurden nicht genannt. Von iranischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung.

Die Al-Quds-Brigaden der Revolutionsgarden sind dem obersten iranischen Führer, Ayatollah Ali Khamenei, unterstellt, dem die Verfassung in allen strategischen Belangen das letzte Wort gibt. Der militärische Arm der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad, die vom Iran gefördert wird, nennt sich ebenfalls Al-Quds-Brigaden. Al-Quds ist der arabische Name Jerusalems und bedeutet “die Heilige”. Nach Mekka und Medina ist Jerusalem die drittheiligste Stadt im Islam.

US-Flugzeugträger “Nimitz” auf Kurs nach Nahost

Angesichts der anhaltenden Luftangriffe zwischen Israel und dem Iran entsenden die USA offenbar den Flugzeugträger “USS Nimitz” in die Region. Das Kriegsschiff verließ am Montagmorgen das Südchinesische Meer und nahm Kurs nach Westen Richtung Nahost, wie aus Daten des Online-Schiffsbeobachtungsdienstes Marine Traffic hervorging.

Ein für zum Ende der Woche geplanter Stopp in der vietnamesischen Hafenstadt Danang einschließlich offiziellem Empfang wurde Insidern und Diplomatenkreisen zufolge abgesagt. Als Grund für die Absage habe die US-Botschaft in Hanoi “eine dringende operative Anforderung” genannt, sagt einer der Insider. Eine Stellungnahme von US-Seite lag zunächst nicht vor. Die “Nimitz” war mitsamt ihrer Begleitkampfgruppe in der vergangenen Woche für Übungen im Südchinesischen Meer.