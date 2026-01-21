Aktuelle Seite: Home > Politik > Mehrere Tote bei israelischem Beschuss im Gazastreifen
Bei dem Angriff starben auch Kinder und Journalisten

Mehrere Tote bei israelischem Beschuss im Gazastreifen

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 20:01 Uhr
Bei dem Angriff starben auch Kinder und Journalisten
APA/APA/AFP/OMAR AL-QATTAA
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/AFP

Bei Angriffen Israels im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge erneut elf Menschen getötet worden. Unter den Toten seien zwei Kinder und drei Journalisten, teilten Rettungskräfte am Mittwoch mit. Israels Militär erklärte, es habe einen palästinensischen Kämpfer “eliminiert”, der eine Bedrohung für Soldaten dargestellt habe. In den vergangenen Wochen hatte es wiederholt Tote durch israelische Angriffe gegeben, obwohl in dem Küstenstreifen eine Waffenruhe gilt.

AFP-Mitarbeiter unter den Toten

Unter den drei getöteten Medienvertretern befand sich ein freier Mitarbeiter der französischen Nachrichtenagentur Agence France Press (AFP). Er habe seit 2024 mehrfach als Foto- und Videojournalist für AFP gearbeitet, hieß es seitens der Agentur. Zum Zeitpunkt des Angriffs sei er aber nicht im Auftrag der AFP unterwegs gewesen. Sein letzter Bericht in ihrem Auftrag sei am Montag veröffentlicht worden.

Die drei Männer seien am Mittwoch bei einem israelischen Luftangriff in der Region Al-Sahra südwestlich der Stadt Gaza getötet worden, erklärte der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz. Die israelische Armee teilte mit, sie habe auf drei Verdächtige gezielt, die “eine Drohne der Hamas” gesteuert hätten.

RSF: Israel für die meisten getöteten Journalisten weltweit verantwortlich

Laut einer Zählung der Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF/ROG) wurden zwischen dem 1. Dezember 2024 und dem 1. Dezember 2025 mindestens 29 palästinensische Journalisten im Gazastreifen getötet. Damit war Israel zum dritten Mal in Folge für die meisten getöteten Journalisten weltweit verantwortlich. Nach eigenen Angaben berücksichtigt RSF nur Fälle, in denen die Organisation davon überzeugt ist, dass die Betroffenen in direktem Zusammenhang mit ihrer journalistischen Tätigkeit Opfer von Gewalt oder Unterdrückung geworden sind.

Israelische Armee sah Drohne als Bedrohung an

Der Armee-Erklärung zufolge identifizierten die israelischen Soldaten “mehrere Verdächtige, die eine mit der Hamas verbundene Drohne im Zentrum des Gazastreifens bedienten”. Die Drohne habe eine Bedrohung für die Soldaten dargestellt. Die israelische Streitkräfte hätten daher die Verdächtigen, die sie aktiviert hätten, “präzise angegriffen”. Die Details würden geprüft.

Augenzeugen: Drohne filmte Verteilung humanitärer Hilfe

Ein Augenzeuge sagte AFP vor Ort, dass die drei Männer eine Drohne eingesetzt hätten, um eine von einer ägyptischen Organisation ausgeführte Verteilung humanitärer Hilfe zu filmen, als ein sie begleitendes Auto Ziel eines Luftangriffs geworden sei. Der Hamas-Zivilschutz sprach von einem israelischen Drohnenangriff auf “ein ziviles Fahrzeug”

Im Gazastreifen gilt seit Oktober eine Waffenruhe zwischen der Hamas und der israelischen Armee. Sie war zwei Jahre nach dem Überfall der islamistischen Palästinenserorganisation auf Israel am 7. Oktober 2023 in Kraft getreten.

Israel und die radikal-islamische Hamas geben sich gegenseitig die Schuld für zahlreiche Verstöße gegen die Waffenruhe vom Oktober, bei denen mehr als 460 Palästinenser und drei israelische Soldaten getötet wurden. Sie sind sich zudem uneins über die nächsten Schritte in dem 20-Punkte-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump. Einwohnern zufolge haben Israels Streitkräfte ihre Präsenz in den vergangenen Wochen schrittweise ausgebaut, was zu weiterer Vertreibung palästinensischer Familien geführt habe.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Kommentare
84
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Kommentare
40
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Kommentare
33
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Klare Abfuhr für Trump
Kommentare
23
Klare Abfuhr für Trump
“Wetten, dass..?”-Gerücht um Kaulitz-Zwillinge
Kommentare
21
“Wetten, dass..?”-Gerücht um Kaulitz-Zwillinge
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 