Aktuelle Seite: Home > Politik > Mehrere Verletzte bei neuen Raketenangriffen auf Israel
Raketeneinschläge in Tel Aviv

Mehrere Verletzte bei neuen Raketenangriffen auf Israel

Dienstag, 03. März 2026 | 15:29 Uhr
Raketeneinschläge in Tel Aviv
APA/APA/AFP/ILIA YEFIMOVICH
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Bei neuen iranischen Raketenangriffen auf Israel sind mehrere Menschen im Zentrum des Landes verletzt worden. Der israelische TV-Sender N12 berichtete am Dienstag, es habe mehrere Einschläge von Raketen- und Trümmerteilen in verschiedenen Gegenden rund um die Küstenmetropole Tel Aviv gegeben. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom erlitten dabei mindestens sieben Menschen leichte bis mittelschwere Verletzungen.

Zuvor hatte es in weiten Teilen des Landes Luftalarm gegeben und Sirenen geheult. Zahlreiche Einwohner harrten in Schutzräumen aus. Die israelische Armee teilte mit, Such- und Rettungskräfte seien landesweit an mehreren Orten im Einsatz, an denen Einschläge gemeldet worden seien.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Kommentare
107
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Kommentare
98
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Kommentare
63
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
Kommentare
39
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
„Unsere Kinder haben das nicht verdient!“
Kommentare
25
„Unsere Kinder haben das nicht verdient!“
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 