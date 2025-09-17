Meloni bei BBT-Durchbruch am Brenner erwartet

Von: mk

Brenner – Am kommenden Donnerstag wird die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni an einem symbolträchtigen Ereignis teilnehmen: Um 13.30 Uhr findet am Plessi Museum am Brennerpass eine Zeremonie statt, um den grenzüberschreitenden Durchbruch des Sondierstollens im Rahmen des Brenner-Basistunnels (BBT) zu feiern. Dies wird auf der Homepage der Regierung in Rom mitgeteilt.

Der Durchbruch markiert einen entscheidenden Meilenstein im Bauprojekt. Der Brenner-Basistunnel ist das Herzstück des zukünftigen Eisenbahnkorridors zwischen München und Verona und wird nach seiner Fertigstellung mit einer Länge von 55 Kilometern zwischen Innsbruck und Franzensfeste verlaufen.

Neben der italienischen Ministerpräsidentin werden weitere hochrangige Vertreter aus Politik und Transportwesen erwartet. Zu den Gästen sollen unter anderem auch Verkehrsminister Matteo Salvini sowie der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker und Verkehrsminister Peter Hanke zählen. Auch mit der Präsenz von Apostolos Tzitzikostas, EU-Kommissar für nachhaltigen Transport und Tourismus, wird gerechnet, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.

Zusätzlich werden Gilberto Cardola und Martin Gradnitzer vom Vorstand der BBT SE, die Landeshauptmänner der Euregio, Arno Kompatscher, Maurizio Fugatti und Anton Mattle, sowie Vertreter der italienischen und österreichischen Bahngesellschaften RFI und ÖBB anwesend sein.

Der Tunnel, der den Güter- und Personenverkehr massiv beschleunigen soll, gilt als Schlüsselprojekt zur Entlastung des Brennerpasses vom Straßenverkehr und zur Förderung des umweltfreundlichen Schienenverkehrs.