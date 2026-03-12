Aktuelle Seite: Home > Politik > Menopause wird ins öffentliche Licht gerückt
Menopause wird ins öffentliche Licht gerückt

Donnerstag, 12. März 2026 | 17:39 Uhr
Von: mk

Bozen – Zum Thema Menopause soll eine Informations- und Sensibilisierungskampagne durchgeführt werden. Ziel ist es, Tabus und Vorurteile abzubauen, die in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt noch immer verbreitet sind. Der Südtiroler Landtag hat heute diesen Punkt aus dem Beschlussantrag der Grünen Fraktion zur Menopause beschlossen.

Die Menopause ist eine Lebensphase, die alle Frauen betrifft. In Südtirol befinden sich derzeit rund 39.000 Frauen in der Menopause oder Perimenopause. „Trotzdem erfährt das Thema in der Öffentlichkeit wenig Aufmerksamkeit und wenn, dann nur oberflächlich“, finden die Grünen. Dabei könnten die Symptome bis zu 80 Prozent der Frauen betreffen und erhebliche Auswirkungen auf die Lebensqualität und die berufliche Tätigkeit haben.

„Es handelt sich nicht um ein privates Problem jeder einzelnen Frau, sondern um eine Frage der öffentlichen Gesundheit und der Lebensqualität eines großen Teils unserer Bevölkerung“, so Brigitte Foppa, Erstunterzeichnerin des Beschlussantrags. „Wir wollen das Schweigen brechen und gegen stereotypische Darstellungen vorgehen.“

Die im Beschlussantrag vorgesehene Informationskampagne soll dazu beitragen, das Thema sichtbarer zu machen und die Stigmatisierung zu verringern. Zugleich sollen korrekte Informationen vermittelt und Fortbildungsinitiativen gefördert werden, die sich auch an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie an Personalverantwortliche richten.

„Dass gerade der Teil des Beschlussantrags zur Information angenommen wurde, ist ein wichtiges Signal“, betonen die Grünen Landtagsabgeordneten Brigitte Foppa, Madeleine Rohrer und Zeno Oberkofler. „Offen über diese Lebensphase zu sprechen, ist der erste Schritt, um die Lebensqualität von Frauen zu verbessern und Arbeitsumfelder bewusster und respektvoller zu gestalten.“

