Meran gegen Homophobie

Meran – Zum Internationalen Tag gegen Homo-, Lesbo-, Bi- und Transphobie veranstaltet das Büro für Chancengleichheit der Stadtgemeinde Meran eine Plakataktion, um die Bevölkerung zum Thema der Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität zu sensibilisieren.

“Hier ist kein Platz für Hassreden” – mit diesem Statement wendet sich die Stadtverwaltung anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo-, Lesbo-, Bi- und Transphobie an die Meraner Bevölkerung, um sie auf dieses gesellschaftliches Phänomen aufmerksam zu machen.

Die Botschaft wurde auf einem Plakat abgedruckt, das in diesen Tagen an verschiedenen Stellen in der Stadt angebracht wird. Die Aktion wird vom Büro für Chancengleichheit der Stadtgemeinde Meran in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk RE.A.DY und der im Vorjahr eingesetzten Arbeitsgruppe des Landes durchgeführt, in der ein regelmäßiger Austausch und eine gemeinsame Planung der Sensibilisierungsarbeit stattfindet.

RE.A.DY: Gemeinde Meran seit 2019 mit dabei

In der Villa San Marco an der Innerhoferstraße, Sitz der Akademie für deutsch-italienische Studien, wurde 2016 eine Euregio-Plattform für Menschenrechte und Menschenwürde eingerichtet, die auch von der Stadtgemeinde Meran unterstützt wird. Dort wurde 2019 mit der Unterzeichnung des Einvernehmenspapiers RE.A.DY auch der Beitritt der Gemeinde Meran zum gleichnahmigen Netzwerk der öffentlichen Verwaltungen besiegelt.

Italienweites Netz

Das Netzwerk RE.A.DY bietet die Gelegenheit zur Begegnung und zum Austausch von Erfahrungen jener Gemeinden, die sich dafür einsetzen, Diskriminierungen wegen sexueller Orientierung und Genderidentität vorzubeugen, zu bekämpfen und zu überwinden und die von der Verfassung, den Europäischen Bestimmungen und dem internationalen Recht anerkannten Menschenrechte der LGBT+-Personen zu wahren. Für die öffentlichen Verwaltungen bietet RE.A.DY Best Practices auf einer nicht ideologischen Ebene.

Lokale Partner

Italienweit sind 19 Regionen und autonome Provinzen sowie zahlreiche Gemeinden Mitglieder des Netzwerks RE.A.DY. In Südtirol gehören derzeit neben der Gemeinde Meran auch das Land Südtirol und die Gemeinden Bozen, Brixen und Eppan dem Netzwerk an. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2020 eine ständige Arbeitsgruppe des Landes und der vier Gemeinden eingerichtet. Unterstützt wird diese von Centaurus-Archigay als repräsentativste Südtiroler Organisation, die sich hauptsächlich für die Gleichstellung von LGBT+-Personen einsetzt.