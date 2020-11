Meran: Hermann Berger ist Vizekommissär

Meran – Nach der Ernennung von Anna Burzzese zur kommissarischen Verwalterin der Stadtgemeinde Meran am 6. November hat Regierungskommissar Vito Cusumano gestern auf Vorschlag von Landeshauptmann und Gemeindenlandesrat Arno Kompatscher den ehemaligen Generalsekretär der Südtiroler Landesverwaltung, Hermann Berger, zum Subkommissär ernannt.

Berger wird somit der kommissarischen Verwalterin von Meran bis zu den Neuwahlen im Frühjahr als Stellvertreter zur Seite stehen. Berger hatte die Funktion eines Vizekommissärs oder Subkommissärs bereits in der Zeit von November 2015 bis Mai 2016 in Bozen wahrgenommen.

“Die Ernennung eines kommissarischen Verwalters oder einer kommissarischen Verwalterin in Großgemeinden mit über 20.000 Einwohnern obliegt dem Innenministerium beziehungsweise dem Regierungskommissär, der dabei im Einvernehmen mit der Landesregierung vorgeht”, informiert Landeshauptmann Kompatscher, “unsererseits haben wir uns dafür eingesetzt, dass bei der kommissarischen Verwaltung das Wissen um die juridischen und sprachlichen Besonderheiten in unserem Land Berücksichtigung finden.”

Als Gemeindenlandesrat hatte Landeshauptmann Kompatscher in den vergangenen Wochen kommissarische Verwalter für Nals und Glurns per Dekret ernannt. Auch in diesen beiden Gemeinden war es – wie in Meran – in der vorgegebenen Zeit nicht gelungen, einen Gemeindeausschuss zu bilden, sodass die gewählten Bürgermeister von ihrem Amt zurücktreten mussten.

In dieser wegen des Coronavirus besonders herausfordernden Zeit und der komplexen politischen Situation in Meran sei es sich kein einfacher Auftrag, Meran zu verwalten, betont Kompatscher. “Bei Anna Bruzzese und Hermann Berger liegen die Verwaltungsgeschäfte der Passerstadt aber in bewährten und erfahrenen Händen”, sagt der Landeshauptmann.