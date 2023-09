Meran: Neuer Online-Dienst für die Meldung von Missständen

Meran – Ein neuer kostenloser Online-Dienst ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern in Meran, die kommunale Dienstleistungen in Anspruch nehmen, einen Missstand oder Unannehmlichkeiten zu melden.

Möchte jemand die Meraner Stadtverwaltung über eine Unannehmlichkeit informieren, die einem widerfahren ist? Oder möchte man diese über einen Fall informieren, in dem Gemeindedienstleistungen nicht Ihren Erwartungen entsprochen haben oder nicht gemäß den in der Dienstleistungscharta der Stadt Meran festgelegten Verpflichtungen erbracht wurden?

In diesem Fall kann man die Stadtverwaltung über den neuen Online-Service “Missstand melden” kontaktieren oder sich direkt an die Beschwerdestelle im Rathaus – im Bürgeramt (Zimmer A1 innerhalb des Meldeamtes, Telefon +39 0473 250133) wenden.

Die Meldung kann von den Bürgerinnen und Bürgern auf zwei Arten erfolgen:

• durch Authentifizierung mit einer digitalen Identität

• ohne Authentifizierung

In beiden Fällen müssen die Bürgerinnen und Bürger ihre persönlichen Daten angeben.

Die Vorteile

Bei der Authentifizierung durch die digitale Identität gibt es zwei wesentliche Vorteile:

– die Meldung wird in den persönlichen Bereich des Bürgers bzw. der Bürgerin eingegeben, wo er/sie den Status einer Meldung selbst überprüfen kann;

– beim Ausfüllen der Meldung sind die anagrafischen Daten bereits ausgefüllt.

Nach der Authentifizierung öffnet sich der persönliche Bereich, über den die Bürgerinnen und Bürger auf den Dienst zugreifen können.

Wer kann den Dienst nutzen?

Die neue Dienstleistung, die im Rahmen des Projektes MONDO aufgebaut wurde und nicht mit der Initiative “Nachbarschaftskontrolle” zu verwechseln ist, richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, die eine Dienststörung im Gebiet der Stadt Meran melden möchten. Die Gemeindeverwaltung nimmt sich der Meldung an, behebt das Problem so schnell wie möglich und benachrichtigt den Nutzer.

So funktioniert’s

Um eine Meldung einzureichen, müssen die Bürgerinnen und Bürger den von der Meldung betroffenen Standort angeben, die Art der festgestellten Ineffizienz auswählen und beschreiben sowie ihre persönlichen Daten eingeben. Um eine Meldung zu eröffnen, werden Informationen über die Art der Störung und den Ort innerhalb des Gemeindegebiets benötigt sowie eventuelle Bilder, falls vorhanden.

Nach dem Absenden wird die Meldung vom Amt für Beziehungen zur Öffentlichkeit übernommen und an das zuständige Gemeindeamt weitergeleitet, das den gemeldeten Sachverhalt so schnell wie möglich klärt. Diejenigen, die bei einer Meldung sich mit einer digitalen Identität identifiziert haben, werden via E-Mail über den Fortschritt der Meldung informiert.

Das erklärte Ziel der Gemeindeverwaltung ist es, jede eingegangene Nachricht innerhalb von 30 Tagen zu beantworten. Der Dienst ist kostenlos.