Meran: Sabine Kiem führt die Team K-Kandidatenliste an

Meran – Das Team K Meran arbeitet eifrig an der Zusammenstellung der Kandidatenliste und stellt ihre Spitzenkandidatin Sabine Kiem offiziell vor. Francesca Schir, ehemalige Gemeinderatspräsidentin und 2020 gewählte Gemeinderätin wird nicht mehr antreten und ihre Rolle als Vize-Vorsitzende des Team K aus beruflichen Gründen niederlegen. Ellmenreich und Kiem: “Es tut uns leid, aber wir schätzen Francescas Kohärenz und wünschen ihr alles Gute”.

Das Team K Meran tritt bei den nächsten Gemeinderatswahlen mit dem bekannten Kaufmann, Ideator und Mitorganisator von Asfaltart, Joachim Ellmenreich, als Bürgermeisterkandidat an. Sabine Kiem, freiberufliche Gynäkologin, wird die Liste, die immer länger und konkreter wird, als Spitzenkandidatin anführen. Francesca Schir wird hingegen nicht mehr antreten und legt ihr Amt als Vize-Vorsitzende vom Team K aus beruflichen Gründen nieder: Sie wird im September eine Stelle als Psychologin im Landtag antreten. “Als Gemeinderätin habe ich mich immer für eine Trennung von Politik und Verwaltung eingesetzt”, sagt Schir. Die ehemalige Gemeinderätin hatte in der vergangenen Legislaturperiode wiederholt unangemessene Situationen kritisiert. “Kohärenz ist eine wesentliche Eigenschaft eines guten Politikers und für mich ein grundlegender Wert”, so Schir weiter.

“Wir sind sehr traurig, aber auch stolz auf Francescas Entscheidung, die im Einklang mit einem ethischen Ansatz steht, den wir nicht nur mit Worten zu vertreten versuchen”, sagen Ellmenreich und Köllensperger: “Gerade in diesen schwierigen Zeiten hilft eine transparente und kohärente Haltung den Menschen, das Vertrauen in die Institutionen zurückzugewinnen.”