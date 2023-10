Meran: Wahlausweise werden auch am Wochenende ausgestellt

Meran – Wer keinen Wahlausweis besitzt – wegen Nichterhalt, Verlust oder Diebstahl – oder einen beschädigten Wahlausweis hat, kann sich an das Meraner Gemeindewahlamt (im Meldeamt im Parterre des Rathauses) wenden. Dieses ist auch am Wochenende geöffnet.

Am Sonntag, 22. Oktober 2023 sind alle Bürgerinnen und Bürger zur Stimmabgabe für die Landtagswahlen aufgerufen. Die Wahlsprengel sind an diesem Tag von 7.00 bis 21.00 Uhr geöffnet.

Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich in das auf dem Wahlausweis angegebene Sektionswahllokal begeben und ihren Wahlausweis sowie einen Personalausweis vorlegen.

Wer keinen Wahlausweis besitzt – wegen Nichterhalt, Verlust oder Diebstahl – oder einen beschädigten Wahlausweis hat, muss sich an das Gemeindewahlamt (im Meldeamt im Parterre des Rathauses) wenden, das am Freitag, den 20. Oktober von 8.30 bis 18.00 Uhr, am Samstag, den 21. Oktober von 9.00 bis 18.00 Uhr und am Sonntag, den 22. Oktober von 7.00 bis 21.00 Uhr Uhr geöffnet ist. Dort kann je nach Sachlage ein Wahlausweis, eine Zweitausfertigung oder eine Ersatzbescheinigung ausgestellt werden.

Das Wahlamt erinnert daran, dass man auch mit einer abgelaufenen Identitätskarte oder mit einem anderen mit Lichtbild versehenen Dokument, welches die Identität des Inhabers zweifelsfrei nachweist und von einer italienischen Behörde ausgestellt wurde (z.B. Führerschein, Reisepass, etc.), wählen kann.