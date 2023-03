Merans Grüne sprechen von “Obermaiser Fehlschuss”

Meran – Die Meraner Stadtregierung macht bei der Sanierung des Obermaiser Schießstands einen Rückzieher. Die Begründung: Der Beschluss sei „fälschlicherweise“ getroffen worden. Darauf machen die Grünen in Meran aufmerksam.

Im November 2022 beschlossen SVP, Alleanza und Civica gemeinsam die „Altbausanierung und Anpassung“ des Obermaiser Schießstands. Einstimmig wurden Kosten von 9,2 Millionen Euro genehmigt (sowie die Aufnahme des Projekts in das Einheitliche Strategiedokument, in dem alle durchzuführenden Projekte aufgelistet sind). Der Obermaiser Schießstand hat im Regierungsprogramm von SVP, Alleanza und Civica die Priorität C. Darin heißt es wortwörtlich: „Erneuerung des Daches und andere außerordentliche Instandhaltungsarbeiten am Gebäude, in dem sich der Schießstand befindet, um das gesamte Gebiet neu zu beleben“.

Auf eine schriftliche Anfrage der Meraner Grünen antwortet jetzt die Stadtregierung: „Der Beschluss Nr. 321/2022 … wurde fälschlicherweise genehmigt. Dieses Thema wird in Zukunft behandelt werden.“

Die Begründung finden die Grünen kurios, denn SVP, Alleanza und Civica hätten den Beschluss zur Sanierung des Schießstands keineswegs rückgängig gemacht, das Projekt aber auch nicht ins Einheitliche Strategiedokument aufgenommen und damit nicht weiterverfolgt.

„Hat der umtriebige Stadtrat für Sport und Finanzen mit einem neun Millionen Euro teurem Projekt etwa übers Ziel hinausgeschossen? Und was wird aus dem Wahlversprechen der SVP, eine ‚neue Naherholungszone und Volleyballfelder beim Schießstand: zu errichten? Sicher ist, beim Obermaiser Schießstand gab es zumindest einen Fehlschuss“, erklären die Grünen.