Merz wird Kanzlerkandidat der Union

Von: APA/Reuters

CSU-Chef Markus Söder verzichtet auf die Kanzlerkandidatur der Union bei der nächsten Bundestagswahl in Deutschland und macht den Weg für den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz frei. Man werde Merz zusammen als Kandidaten vorschlagen, und dem müssten die Gremien der beiden Parteien noch zustimmen, erklärten beide Politiker auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Berlin. “Die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht’s”, sagte Söder.

Zuvor hatten sich die beiden Chefs der Schwesterparteien CDU und der bayerischen CSU darauf geeinigt, dass Merz bei der nächsten Bundestagswahl den amtierenden Kanzler Olaf Scholz (SPD) herausfordern wird. Er unterstütze Merz ohne jedes Zähneknirschen, betonte Söder. “Wir beide sind uns komplett einig.” Es gebe für die Union nur ein Ziel, dies sei die “Ampel abzulösen und Deutschland wieder auf Vordermann zu bringen”.