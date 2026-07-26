Aktuelle Seite: Home > Politik > Mindestens ein Toter bei Vorfall am Rande von CSD in Berlin
Fahndung läuft unter "Hochdruck"

Mindestens ein Toter bei Vorfall am Rande von CSD in Berlin

Sonntag, 26. Juli 2026 | 00:28 Uhr
Fahndung läuft unter \
APA/AFP/ANTOINE LAMBROSCHINI
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Am Rande des Christopher Street Day in Berlin hat ein Fahrzeuglenker mindestens eine Person getötet. 14 weitere Menschen, darunter mehrere Schwerverletzte, würden wegen Verletzungen behandelt, sagte Polizeisprecher Florian Nath Samstagabend. Der Vorfall ereignete sich im Bereich des Tiergartens. Der CSD wurde daraufhin abgebrochen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Berlins Bürgermeister Kai Wegner sah einen Angriff auf “unsere freie und weltoffene Gesellschaft”.

“Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen”, sagte Polizeisprecher Nath in einem veröffentlichten Video bei X. Die Polizei sei mit zahlreichen Polizisten und Rettungskräften im Einsatz. Alle Besucherinnen und Besucher wurden gebeten, den Bereich zu verlassen.

Polizisten leuchteten den Bereich zwischen Potsdamer Platz und der Südseite des Tiergartentunnels aus, wie ein dpa-Reporter berichtete. Sie suchten nach Spuren. “Wir haben eine Polizeilage”, sagte der Polizeisprecher. “Bitte meiden Sie den Bereich und umfahren ihn weiträumig”, hieß es von der Polizei.

Hunderttausende auf der Straße

Hunderttausende Menschen feierten in der Hauptstadt den CSD. Mit ihrer Demonstration wollten die Veranstalter ein Zeichen für Demokratie, Toleranz und Vielfalt setzen. Am Abend trat unter anderem Sarah Connor bei der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor auf. Mit einer Regenbogenflagge um die Schultern spielte sie rund eine halbe Stunde lang ihre Songs.

Gegen 22.00 Uhr wurde das Fest dann abrupt abgebrochen. Nach Angaben eines dpa-Reporters vor Ort wurden die Besucher auf der Ostseite des Brandenburger Tors zunächst nicht über die Lage informiert. Viele verfolgten das Geschehen und die Nachrichten allerdings auf dem Handy. Der Bereich direkt am Brandenburger Tor war abgesperrt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen: Radfahrer werden immer öfter zu Regelbrechern
Kommentare
92
Bozen: Radfahrer werden immer öfter zu Regelbrechern
“Eine Beleidigung für das, wofür die Dolomiten stehen”
Kommentare
68
“Eine Beleidigung für das, wofür die Dolomiten stehen”
Studie zeigt: Meran gehört zu Italiens dynamischsten Städten
Kommentare
45
Studie zeigt: Meran gehört zu Italiens dynamischsten Städten
Andrian: Bauer mal anders
Kommentare
43
Andrian: Bauer mal anders
Bärenalarm in Eppan: Am Ende war es nur ein Hund
Kommentare
36
Bärenalarm in Eppan: Am Ende war es nur ein Hund
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 