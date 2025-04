Mit Herz und Tatendrang: Das Freie Bündnis Prad will mitgestalten

Von: Ivd

Prad – Das Freie Bündnis Prad hat seine Kandidaten für die bevorstehenden Gemeinderatswahlen vorgestellt und zugleich die zentralen Themen skizziert, für die sich die Gruppe einsetzen möchte. Im Mittelpunkt steht der Anspruch, die Gemeinde aktiv mitzugestalten und ihre Zukunft nachhaltig zu prägen.

Als Spitzenkandidat tritt Matthias Horrer an. Der Jahrgang 1987 geborene Rettungssanitäter ist laut seinen Mitstreitern fest in der Gemeinde verwurzelt und habe sich bereits im Gemeinderat und in verschiedenen Kommissionen engagiert. Er gelte als pragmatischer Problemlöser und Macher, so das Freie Bündnis Prad.

Neben Horrer stellen sich folgende Personen zur Wahl:

Kurt Agethle (Jahrgang 1983, Zimmermann)

Rebecca Lutt (Jahrgang 2002, Studentin)

Alfred Theiner (Jahrgang 1976, Tierarzt)

Ramona Pichler (Jahrgang 1988, Sozialbetreuerin)

Leon Zoderer (Jahrgang 2005, Landwirt)

Sieglinde Filomena Stocker, geb. Gander (Jahrgang 1969, Krankenpflegerin)

Florian Nischler (Jahrgang 1996, Landwirt)

Tobias Longhi (Jahrgang 1990, Unternehmer)

Rosmarie Ausserer (Jahrgang 1983, Rezeptionistin)

Johann Christian Kuntner (Jahrgang 1959, Rentner-Unternehmer)

Gustav Wallnöfer (Jahrgang 1957, Rentner-Tischler)

Das Freie Bündnis Prad hob hervor, dass die Kandidaten eine Kombination aus frischen Ideen und wertvoller Erfahrung mitbrächten. Ihre Stärke liege in Zusammenhalt und Vielfalt.

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten zählen nach eigenen Angaben der Erhalt von Traditionen, Bräuchen und dem kulturellen Erbe der Gemeinde. Gleichzeitig wolle man in die Zukunft investieren, etwa durch die Stärkung der einheimischen Wirtschaft und die Entwicklung eines nachhaltigen Verkehrskonzeptes. Auch der Ausbau des Ärzteambulatoriums sowie die Förderung der Rettungsdienste und lokalen Vereine stehen auf der Agenda. Diese seien das „Herz der Gemeinschaft“ und verdienten besondere Unterstützung.

Das Freie Bündnis Prad unterstrich abschließend, dass eine Gemeinde so stark sei wie die Menschen, die sich für sie einsetzen.