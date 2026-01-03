Aktuelle Seite: Home > Politik > Mitglied der Sicherheitskräfte bei Protesten im Iran getötet
Samstag, 03. Januar 2026 | 12:42 Uhr
APA/APA/UGC/-
Von: APA/AFP/dpa

Bei einer Demonstration im Iran ist Medienberichten zufolge ein Mitglied der iranischen Sicherheitskräfte getötet worden. Ein Mitglied der paramilitärischen Basij-Miliz sei bei einer “Versammlung bewaffneter Aufrührer” in der westiranischen Stadt Harsin “erstochen und erschossen” worden, berichtete die Nachrichtenagentur Mehr am Samstag unter Berufung auf die iranischen Revolutionsgarden. Die paramilitärische Basij-Miliz ist eng mit den Revolutionsgarden verbunden.

Irans Führer ruft zu Härte gegen “Unruhestifter” auf

Irans oberster Führer hat erstmals auf die politischen Unruhen der vergangenen Woche reagiert und strenge Maßnahmen gegen “Unruhestifter” gefordert. Ajatollah Ali Khamenei sagte im Staatsfernsehen, dies sei eine Verschwörung der in- und ausländischen Feinde Irans und müsse konsequent unterbunden werden.

Im Iran gibt es seit knapp einer Woche Proteste gegen die hohen Lebenshaltungskosten und die schlechte Wirtschaftslage, die sich inzwischen zu Demonstrationen mit politischen Forderungen ausgeweitet haben. Zunächst demonstrierten vor allem Händler in Teheran, danach schlossen sich auch zahlreiche Studierende der Protestbewegung an. Inzwischen waren oder sind mindestens 25 verschiedene Städte betroffen, viele im Westen oder Südwesten des Landes.

Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen in mehreren Städten wurden offiziellen Angaben zufolge in den vergangenen Tagen mindestens acht Menschen getötet, darunter Mitglieder der Sicherheitskräfte.

