Mitwirken bei den Europawahlen 2024

Bozen – Die Europawahl findet vom 6. bis 9. Juni 2024 statt, wie von den Botschaftern der EU-Staaten in Brüssel beschlossen wurde. Wählerinnen und Wähler in den EU-Mitgliedstaaten werden über die Zusammensetzung der rund 700 Sitze im Europäischen Parlament entscheiden.

Das Europäische Parlament vertritt alle Bürgerinnen und Bürger der EU und hat weitreichende Befugnisse, darunter die Mitwirkung an der Gesetzgebung und demokratische Kontrollrechte über die EU-Institutionen. Österreich ist derzeit durch 19 Mitglieder im Europäischen Parlament vertreten, Italien durch 76.

Die Wahl markiert den Beginn der Neubesetzung der Spitzenpositionen im Europäischen Parlament, der Europäischen Kommission und des Europäischen Rates.

In Österreich und Italien wird voraussichtlich am 9. Juni 2024 gewählt. Unterschiede zwischen den Ländern bestehen unter anderem hinsichtlich der Stimmabgabe aus dem Ausland, dem Mindestalter der Wahlberechtigten, den Sperrklauseln und dem Wahltag. In Österreich können beispielsweise bereits 16-Jährige wählen, während das Wahlalter in Italien bei 18 Jahren liegt.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben auch die Möglichkeit, aktiv an den Wahlen teilzunehmen. Als Vorsitzender eines Wahlsprengels oder Stimmzähler könnt ihr euch bewerben, indem sie das Antragsformular bis zum 17. Mai 2024 an die E-Mail-Adresse flavia.coco@gemeinde.meran.bz.it senden.