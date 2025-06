Mobilität und Verkehr in Südtirol – 2023

Von: Ivd

Bozen – 2023 sinkt die Zahl der Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich (minus 24,0 Prozent) vor allem bei Diesel- und Benzinfahrzeugen. Gleichzeitig steigt jedoch die Zahl der gewährten Beiträge für die nachhaltige Mobilität wesentlich an (plus 21,3 Prozent gegenüber 2022). Im öffentlichen Personennahverkehr werden 39 Millionen Entwertungen (durchschnittlich 107.000 am Tag) gezählt. Am Flughafen Bozen nimmt die Zahl der Fluggäste zu (plus 26,0 Porzent gegenüber 2022), wobei Juli der stärkste Monat war.