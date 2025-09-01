Aktuelle Seite: Home > Politik > Moskau widerspricht Trump: Kein Dreiergipfel mit Selenskyj
Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow

Moskau widerspricht Trump: Kein Dreiergipfel mit Selenskyj

Montag, 01. September 2025 | 22:10 Uhr
Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow
APA/APA/AFP/POOL/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Russland hat der Darstellung von US-Präsident Donald Trump über Absprachen für ein Dreier-Gipfeltreffen mit Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj widersprochen. Kremlchef Wladimir Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow sagte Russlands Staats-TV am Rande des Gipfeltreffens im chinesischen Tianjin : “Jetzt reden alle über einen trilateralen Gipfel oder ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj, aber eine konkrete Absprache darüber gab es zwischen Putin und Trump nicht.”

Trump hatte im August zunächst Putin in Alaska empfangen und kurz darauf Selenskyj und die europäischen Verbündeten nach Washington geladen, um auf ein Ende des Ukraine-Kriegs hinzuwirken. Dabei vermittelte er zunächst den Eindruck, dass es Absprachen für ein direktes Treffen zwischen Putin und Selenskyj gebe. Der Kreml wies dies nicht direkt zurück, verschob ein solches Treffen aber mit der Formulierung, es müsse sehr gut vorbereitet sein, auf unbestimmte Zeit.

Daraufhin hatte Trump zuletzt erklärt, er wisse zwar nicht, ob es zu einem bilateralen Treffen kommen werde, “aber ein trilaterales wird stattfinden”. Auch dieser Aussage widerspricht der Kreml nun. Die Ukraine und führende europäische Politiker werfen dem Kreml vor, auf Zeit zu spielen. Russland gebe sich zwar dialogbereit, verzögere aber Verhandlungen, um seinen seit dreieinhalb Jahren währenden Krieg unterdessen weiterzuführen, so der Vorwurf.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Venetien plant Einreiseverbot für “unhöfliche Touristen”
Kommentare
66
Venetien plant Einreiseverbot für “unhöfliche Touristen”
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Kommentare
60
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Kommentare
42
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Diskussion über Windpark am Brenner neu aufgeflammt
Kommentare
29
Diskussion über Windpark am Brenner neu aufgeflammt
Wohnkosten in Italien fressen Gehälter auf
Kommentare
28
Wohnkosten in Italien fressen Gehälter auf
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 