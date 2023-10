Nach Hamas-Großangriff: Russland schlägt sich auf Seite des Irans

Moskau – Der Großangriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel hat weltweit Fassungslosigkeit und Bestürzung ausgelöst. Nach UNO-Angaben sind im Gazastreifen mehr als 123.000 Menschen vertrieben worden, über 1.000 Menschen verloren bei den Kämpfen ihr Leben. Offiziell weist der Iran jede Mitverantwortung von sich, auch wenn Berichte in eine andere Richtung deuten. Unterdessen schlägt sich Russland auf die Seite des Irans.

Aleksandr Dugin, einer der Chefideologen rund um Kreml-Despot Wladimir Putin, bekräftigte dies auf Telegram. „Egal wie wir Juden und Muslime behandeln, das Problem ist von fundamentaler Wichtigkeit: Iran ist unser Freund, unser Verbündeter und Bruder, der Russland in Zeiten der Not unterstützt hat, aber Israel ist das nicht. Israel ist ein Vasall der Vereinigten Staaten“, schreibt Dugin. Zwar würden laut Dugin viele in Israel Verständnis für die Sonderoperation aufbringen, wie Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine nennt. „Trotz allem fliehen Verräter und Kollaborateure mit unserem Todfeind, dem Westen, dorthin (nach Israel, Anm.)“, erklärt Dugin weiter.

Alle russischen Patrioten sollten sich dies laut Dugin in Erinnerung behalten: Der Zusammenhalt mit dem Iran sei absolut, mit Israel sei er nur relativ. „Die US-Globalisten, mit denen wir uns in der Ukraine im Krieg befinden, haben Israel voll unterstützt, ebenso wie die Ukraine. Das ist eine ernste Sache“, betont Dugin. Auch Stalin habe Israel nur so lange unterstützt, bis sich das Land auf die Seite des Westens geschlagen habe, meint Dugin weiter.

„Natürlich ist es von Wert, jene in Israel zu unterstützen, die uns unterstützen. Doch wer von den politischen Führern unterstützt uns schon? Und was inkludiert das?“ fragt Dugin. Beim Iran herrsche in dieser Hinsicht Eindeutigkeit.

Offiziell bestritt der Iran jegliche Verbindung zu den Anschlägen in Israel. „Wir unterstützen Palästina nachdrücklich, aber wir sind nicht an der palästinensischen Antwort beteiligt, da diese nur von Palästina selbst getroffen wird“, erklärt die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen. „Die entschlossenen Maßnahmen Palästinas sind eine völlig legitime Verteidigung gegen sieben Jahrzehnte unterdrückerischer Besatzung und die abscheulichen Verbrechen des illegitimen zionistischen Regimes.“ Der Erfolg der Hamas-Operation sei dem Überraschungsmoment zu verdanken, was sie zum „größten Versagen“ der israelischen Sicherheitsorganisationen mache.

Einem Bericht vom „Wall Street Journal“ zufolge hat der Iran den Angriff auf Israel allerdings sehr wohl gemeinsam mit der Hamas seit August organisiert und am vergangenen Montag final abgesegnet. Das „Wall Street Journal“ beruft sich auf ranghohe Mitglieder der Hamas selbst. Mitglieder der schiitischen Hisbollah-Miliz aus dem Libanon, die ebenfalls vom Iran unterstützt wird, hätten die Darstellung bestätigt. Offiziere der iranischen Revolutionsgarden hätten den Großangriff gemeinsam mit der Hamas in der libanesischen Hauptstadt Beirut vorbereitet.