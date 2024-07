Nach Tod des Bürgermeisters Gemeinderat aufgelöst

Angel Miribung kam in der Schweiz ums Leben

Von: mk

Wengen – Nach dem Unfalltod von Angel Miribung, Bürgermeister von Wengen, hat die Landesregierung den Gemeinderat aufgelöst. Die Befugnisse des Bürgermeisters übernimmt bis zur Neuwahl der Vizebürgermeister.

Bürgermeister Angel Miribung war am vergangenen Donnerstag in der Schweiz bei einem Bergunglück ums Leben gekommen. Am heutigen Dienstag musste die Landesregierung wie vom Regionalgesetz vorgesehen den Gemeindeausschuss und Gemeinderat formell auflösen.

Darauf folgt ein gleichlautetendes Dekret des Landeshauptmannes. Beide Organe arbeiten bis zu den Neuwahlen weiter. Die Aufgaben des Bürgermeisters übernimmt Vizebürgermeister Felix Dapoz und bei dessen Abwesenheit, Verhinderung oder Amtsverlust der älteste Gemeindereferent.

Die Neuwahlen finden laut Regionalgesetz zwischen dem 1. November und dem 15. Dezember 2024 statt. Die Amtsperiode dauert bis 2030, nachdem diese Neuwahl ein Jahr vor den allgemeinen Gemeindewahlen stattfindet.

Angel Miribung war seit 2015 Bürgermeister der Gemeinde Wengen gewesen. Zuvor hatte er sich als Gemeinderat und Vizebürgermeister für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger von Wengen eingesetzt. Landeshauptmann Arno Kompatscher drückte nach Bekanntwerden der Nachricht den Angehörigen von Angel Miribung die Anteilnahme aus.