Nach Trump: EU und USA wieder Freunde?

Meran/Bozen – “EU und USA nach Trump: Wieder die alten Freunde?” Dieser Frage geht “Dialoge Meran” am 23. Juli 2021 mit dem renommierten Politikwissenschaftler Roland Benedikter nach. Der Eintritt ist frei mit Anmeldung und Coronapass.

Im Gespräch mit Eberhard Daum analysiert Roland Benedikter die zukünftigen Beziehungen zwischen EU und USA sowie deren Position gegenüber dem unverhohlen expansionistischen Kurs Chinas.

Nie waren nach dem Zweiten Weltkrieg die Beziehungen zwischen Europa und den USA derart zerrüttet wie unter dem republikanischen Präsidenten Donald Trump. An der EU gefiel dem Herrn im Weißen Haus vor allem deren Schwächung durch den Brexit, und das westliche Verteidigungsbündnis NATO fand er überholt. Der ehemalige Verbündete wurde zum unsicheren Kantonisten, die Freundschaft zum unkalkulierbaren Risiko.

Mit dem Demokraten Joe Biden im Weißen Haus ist dieser Tiefpunkt zwar überwunden, aber es wird auf beiden Seiten des Atlantiks neue Ansätze brauchen in einer Zeit, in der China und Russland unverhohlen hegemonistische Ziele verfolgen und die materiellen Wirtschaftsinteressen weit über jedem anderen Wert in unserer Gesellschaft stehen.

Roland Benedikter ist einer, der die USA kennt, er war jahrelang dort tätig. Gleichzeitig beschäftigt sich der in Bruneck geborene Politikwissenschaftler intensiv mit dem Thema China. In diesem Sommer erscheint sein neuestes Buch über „Joe Bidens Amerika. Einführung in ein gespaltenes Land. Das Vermächtnis Donald Trumps und die Zukunft Amerikas“ (Berliner Wissenschaftsverlag 2021), das von Fachkollegen und Politikern als eine der besten Einführungen in den Zustand und die Perspektiven amerikanischer Politik und Gesellschaft nach Donald Trump bezeichnet wird.

Das Gespräch zwischen Roland Benedikter und Eberhard Daum findet am Freitag, 23. Juli 2021 in der Akademie Meran um 18.00 Uhr im Rahmen der „Dialoge Meran“ statt.

Achtung:

Aus Sicherheitsgründen ist nur eine begrenzte Zahl an Plätzen verfügbar und eine Anmeldung (info@adsit.org) sowie der Coronapass sind notwendig.

Titel: Dialoge Meran: „EU und USA nach Trump. Wieder die alten Freunde?“. Roland Benedikter im Gespräch mit Eberhard Daum

Veranstalter: Akademie Meran, EUPHUR (Euregio Plattform für Menschenrechte und –würde)

Termin: 23.07.2021, 18.00 Uhr

Sprache: Deutsch

Eintritt: kostenlos mit Anmeldung (info@adsit.org) und Coronapass

Veranstaltungsort: Akademie Meran, Innerhoferstr. 1, 39012 Meran

Info: www.adsit.org, info@adsit.org, Tel 0473-237737