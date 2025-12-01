Aktuelle Seite: Home > Politik > Nachfolger für Florian Zerzer ernannt
Arthur Federer ist neuer Leiter für Verwaltungs-Digitalisierung

Nachfolger für Florian Zerzer ernannt

Montag, 01. Dezember 2025 | 16:34 Uhr
aa-Zerzer-schlauchtuch
Alto Adige
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Die Landesregierung hat die Weichen für die digitale Zukunft der Südtiroler Verwaltung neu gestellt: Arthur Federer übernimmt mit sofortiger Wirkung den Sonderauftrag zur Digitalisierung. Gleichzeitig wurde die ursprünglich bis August befristete Stelle um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert.

Die Position war vakant geworden, nachdem Florian Zerzer im Sommer in die Landesabteilung für Natur und Raumordnung wechselte. Dort trat er die Nachfolge von Virna Bussadori als Direktor an. Zerzer hatte den Digitalisierungsauftrag ursprünglich übernommen, um die Modernisierung der Landesverwaltung voranzutreiben – ein Projekt, das angesichts der Komplexität bürokratischer Strukturen als ambitioniert galt.

Politische Diskussionen um den Posten

Die Neubesetzung verlief nicht ohne Kontroversen. In politischen Kreisen wurde intensiv über die Zukunft der Stelle debattiert. Oppositionsvertreter spekulierten, der Sonderauftrag könnte nach Zerzers Weggang überhaupt nicht mehr fortgeführt werden. Teils kursierten Vorwürfe, es handle sich dabei um eine reine Versorgungsposition ohne echte inhaltliche Substanz.

Die Landesregierung räumte diese Zweifel nun aus dem Weg: Nicht nur bleibt der Auftrag bestehen, er wird sogar ausgeweitet. Der ursprünglich bis Ende August befristete Vertrag läuft nun bis 2028 – ein klares Signal, dass die Digitalisierung der Verwaltung langfristig Priorität hat.

Federer bringt Erfahrung mit

Die Landesregierung begründete ihre Entscheidung für Federer mit dessen umfassender Expertise. Er verfüge über langjährige Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung, im Controlling und in Führungspositionen. Diese Kombination mache ihn ideal geeignet, die digitale Transformation voranzutreiben und dabei sowohl technische als auch organisatorische Herausforderungen zu meistern.

Ob Federer die hochgesteckten Erwartungen erfüllen kann, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Die Digitalisierung der Landesverwaltung gilt als Mammutprojekt – zwischen veralteten Systemen, Datenschutzanforderungen und dem Wunsch nach bürgernahen Lösungen bleibt viel zu tun.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Kommentare
35
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Kommentare
34
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Wintercamping wird immer beliebter: So geht’s richtig
Kommentare
31
Wintercamping wird immer beliebter: So geht’s richtig
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Kommentare
29
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Ab 2026 stellt erstes Land der Welt keine Briefe mehr zu
Kommentare
29
Ab 2026 stellt erstes Land der Welt keine Briefe mehr zu
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 