Nachhaltige Mobilität in Brixen: 65 neue E-Bikes übergeben

Von: mk

Brixen – Am Freitag, den 13. Juni 2025, hat die Gemeinde Brixen im Rahmen der dritten Auflage des Projekts „eBike2Work“ insgesamt 65 neue E-Bikes an Bürgerinnen und Bürger übergeben. Die feierliche Übergabe fand im Beisein von Bürgermeister Andreas Jungmann und Mobilitätsstadtrat Thomas Schraffl statt.

Bürgermeister Andreas Jungmann betonte: „Seit dem Start von eBike2Work im Jahr 2019 hat sich gezeigt, wie groß das Bewusstsein für klimafreundliche Mobilität in unserer Stadt ist. Allein 274 gültige Ansuchen für die aktuelle Ausgabe machen eines klar: Brixen ist eine Fahrradgemeinde! Dieses Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger freut uns sehr und bestärkt uns darin, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen.“

Die Kosten der diesjährigen Ausgabe in Höhe von insgesamt 265.000 Euro werden zur Hälfte mit Mittel des Landes Südtirol sowie durch Einnahmen aus der Versteigerung gebrauchter E-Bikes aus der Vergabe 2021 finanziert. Die neuen Fahrräder werden den Nutzerinnen und Nutzern für maximal drei Jahre kostenlos zur Verfügung gestellt. Lediglich ein jährlicher Wartungsbeitrag von 220 Euro ist zu entrichten.

Mobilitätsstadtrat Thomas Schraffl erklärt: „Mit eBike2Work fördern wir nicht nur eine gesunde und umweltfreundliche Mobilität, sondern investieren auch ganz konkret in die Lebensqualität auf dem gesamten Gemeindegebiet. Für die Ausgabe 2025 gehen 32 an Antragsteller aus den Fraktionen, 33 verbleiben in der Stadt. Das zeigt, dass wir mit diesem Angebot den Nerv der Zeit treffen.“

Die Auswahl der Empfängerinnen und Empfänger erfolgte anhand transparenter Kriterien wie Entfernung zum Arbeitsplatz, Höhenunterschied und tägliche Pendelstrecke.

Mit „eBike2Work“ unterstreicht die Gemeinde Brixen ihr langfristiges Engagement für eine nachhaltige Mobilitätswende – Schritt für Schritt, Pedal für Pedal.