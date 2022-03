Nachhaltiges Südtirol?

Bozen – Südtirol hat gewaltigen Aufholbedarf, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Das machte unlängst “Legambiente” klar, wonach die Stadt Bozen italienweit zu den Top 13 gehört, was die Luftverschmutzung betrifft, mit allen Folgen für die Gesundheit. Und es geht weiter mit Natursünden im Land Südtirol, unter denen künftige Generationen zunehmend leiden werden, wenn nicht ein Kurswechsel stattfindet: Flughafen, Autobahn, Industrie, Monokultur, große Hotellerie, Bauwut, Verkehrsbelastung, Gülle auf den Wiesen und Natur, die mit Füßen getreten wird. Wer nicht sehen und hören will, macht Augen und Ohren zu. Da gehen die Stimmen der Naturschützer schon Mal unter. Naturschutz versus Business, ein Problem unserer Zeit.

Nun soll der gute Willen gezeigt werden: In Brixen ist die Informationstour des Landes zum Thema Nachhaltigkeit mit LH Kompatscher und LR Bessone am 31. März zu Gast. Der moderierte Workshop folgt am 1. April.

­Wie die nachhaltige Entwicklung Südtirols gemeinsam gestaltet werden kann, ist zentrales Thema der Nachhaltigkeits-Tour des Landes, die Anfang März in St. Ulrich gestartet ist. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe “Wir gestalten Zukunft. Gemeinsam” des Landes Südtirol können interessierte Bürgerinnen und Bürger bei den Infoabenden und Workshops im ganzen Land ihre Ideen und Vorschläge für eine nachhaltige Zukunft einbringen und sich über die Nachhaltigkeitsziele des Landes informieren.

Info-Abend am 31. März

Die sechste Nachhaltigkeits-Veranstaltung geht am Donnerstag, 31. März 2022, in Brixen über die Bühne. Dort beginnt um 19.30 Uhr in der Cusanus Akademie der Informationsabend “Wir gestalten Zukunft. Gemeinsam” mit Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landesrat Massimo Bessone sowie Vertreterinnen und Vertretern von Bezirksgemeinschaft und Gemeinden.

Auf dem Programm steht eine Diskussionsrunde. Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die “Sustainable Development Goals” (SDGs), werden ebenso erklärt wie deren Umsetzung in Südtirol. Anhand von vier möglichen Zukunftsszenarien für Südtirol kann das Publikum einen Online-Fragebogen ausfüllen und die eigenen Vorstellungen einbringen.

Workshop zu Zukunftsthemen am 1. April

Auf den Informationsabend folgt am Freitag, 1. April 2022, von 15.00 bis 19.00 Uhr in der Cusanus Akademie in Brixen die Zukunftswerkstatt: In einem moderierten Workshop werden die Themen des Vortags vertieft und Ideen zur Nachhaltigkeitsstrategie des Landes gesammelt. Eine Anmeldung zum Workshop ist nicht erforderlich.

Insgesamt werden unter dem Motto “Wir gestalten Zukunft. Gemeinsam” im Rahmen der Veranstaltungsreihe des Landes zur Nachhaltigkeit bis zum 7. April acht Informationsabende und acht Workshops in Südtirol organisiert.

Alle Termine und weitere Informationen gibt es im Nachhaltigkeitsportal des Landes Südtirol. Zu finden sind dort auch die Videos zu den vier Zukunftsszenarien und der Online-Fragebogen.

