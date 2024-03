Nachmittagsbetreuung: Pilotprojekt in zwei Meraner Kindergärten

Meran – Um Eltern, die beide Vollzeit arbeiten, zu unterstützen und Familien in sozial benachteiligten Situationen ein größeres Bildungsangebot für ihre Jungen und Mädchen zu garantieren, hat die Meraner Stadtregierung auf Vorschlag von Stadträtin Emanuela Albieri beschlossen, im September ein Pilotprojekt zu starten, an dem zwei städtische Kindergärten beteiligt sein werden.

„Das Projekt wurde im Rahmen der Zukunftswerkstatt KIGA, die im vergangenen Herbst startete, und in Zusammenarbeit mit dem Verein ‘La Strada – Der Weg’ entwickelt. Damit werden zwei Ziele verfolgt: die Unterstützung von Eltern, die beide ganztägig berufstätig sind, und das Angebot eines neuen Dienstes – auch als eine Form der sozialen Prävention – für Familien, die sich in einer besonderen Notlage befinden“, erklärte Stadträtin Emanuela Albieri.

„Es werden zwei Gruppen mit jeweils zwölf Kindern eingerichtet. Die erste Gruppe wird in den Kindergärten Regina Elena und Sinich gebildet und hat vor allem einen sozialen Zweck, während die zweite Gruppe im Kindergarten in der Schießstandstraße zur Unterstützung von Vollzeit arbeitenden Paaren gebildet wird“, so Albieri.

Für diese Gruppen wird in den genannten Einrichtungen eine Nachmittagsbetreuung von 14.00 bis 18.00 Uhr angeboten, mit einer Übergabe (geplant zwischen 14.00 und 14.30 Uhr) zwischen dem regulären pädagogischen Personal und dem vom Verein La Strada – Der Weg zur Verfügung gestellten Personal. Dieses wird auch das Anmelde- und Aufnahmeverfahren übernehmen.

Die monatlichen Kosten zu Lasten der Familien für die Nachmittagsbetreuung werden 100 Euro betragen.