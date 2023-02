Naherholungsgebiet am Virgl: Gemeinde macht Kostenschätzung

Bozen – In Sachen Virgl hat die Teamarbeit von Team K und Grüner Fraktion im Bozner Gemeinderat gestern ein erstes konkretes Ergebnis gebracht.

Am Rande des Haushaltsbeschlusses nahm Bürgermeister Renzo Caramaschi den Antrag vom Team K (Opposition) an, eine Kostenschätzung für das Projekt eines natur- und landschaftsgeschützten Naherholungsgebietes samt Erschließung durch eine Seilbahn in Auftrag zu geben.

Im Stadtrat haben die Grüne als Mehrheitsmitglied diese Initiative maßgeblich unterstützt. „Als ehemaliger ‚Special Agent‘ für den Virgl in der Amtsperiode von 2010 bis 2015 habe ich dazu die damalige amtliche Kostenschätzung als Vergleichsbasis eingebracht“, erklärt Gemeinderat und grüner Vizefraktionssprecher Rudi Benedikter.