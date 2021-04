Nasenflügeltests: Verzögerung bei Abkommen mit Apotheken

Bozen – Ein negativer Test ist für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene Voraussetzung, um den Corona-Pass zu erhalten. Diesen braucht es wiederum, um etwa im Inneren von Bars und Restaurants etwas zu konsumieren. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, verzögert sich das Abkommen zwischen Land und Apotheken zu den Nasenflügeltests.

Bekanntlich hat das Land in mehreren Gemeinden Teststraßen eingerichtet, wo sich Menschen gratis einem Nasenflügeltest unterziehen lassen können. Um Wartezeiten zu reduzieren, hat das Land darauf gehofft, auch die Apotheken in die Teststrategie mit einzubeziehen. Auch dort sollten gratis Nasentests angeboten werden.

Nun sind die Verhandlungen allerdings vorübergehend abgebrochen worden – aus verwaltungstechnischen und ökonomischen Gründen, wie es laut Ansa heißt.

In den vergangenen Tagen waren etwa sämtliche Testzentren in Bozen und in anderen Gemeinden ausgebucht. Angesichts des herannahenden Wochenendes träumen wohl viele davon, gemeinsam mit Freunden ein Lokal zu besuchen.

Noch bis morgen werden in Bozen die Nasenflügeltests in der Bozner Stadthalle durchgeführt. Ein Schnelltest in der Apotheke kostet laut Ansa derzeit zwischen 25 und 30 Euro.