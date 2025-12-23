Neha Bhati folgt auf Alexander von Walther

Von: mk

Bozen – Die Südtiroler HochschülerInnenschaft (sh.asus), die größte Studierendenvertretungsorganisation des Landes hat am 23. Dezember einen neuen Vorstand sowie eine neue Vorsitzende gewählt. Dabei konnte Neha Bhati aus Brixen die Mehrheit der Delegiertenstimmen auf sich vereinen. Der bisherige Vorsitzende Alexander von Walther war nicht mehr zur Wahl angetreten.

Der 23-jährige Jus-Student aus Bozen zeigte sich nach der Vollversammlung sehr erfreut. „Es ist natürlich schön, dass ich unseren Verein in so guten Händen weiß. Besonders freut es mich, dass die sh.asus nach den zwei Jahren mit mir an der Spitze wieder eine Frau als Vorsitzende hat. Ich wünsche ihr und dem gesamten Team alles erdenklich Gute“. Die Neue an der Spitze studiert, wie von Walther, in Innsbruck Rechtswissenschaften.

Neha Bhati ist 22 Jahre alt, absolviert gerade ein Auslandsjahr an der Università Cattolica in Mailand und kennt die sh.asus schon länger. „Bisher war ich an der Außenstelle Innsbruck aktiv und habe schon auf dieser Ebene einige SH-Erfahrungen sammeln können. Es freut mich, die größte und älteste Studierendenvertretung in den nächsten zwei Jahren gemeinsam mit meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen leiten und gestalten zu dürfen“.

Der scheidende Vorsitzende zeigt sich mit der Bilanz seiner Amtszeit sehr zufrieden: „In den letzten zwei Jahren konnten wir mit der SH einige Erfolge verbuchen, das finde ich schon. Wir haben ein Grundsatzprogramm veröffentlicht, ebenso wie an die Politik gerichtete Anliegenkataloge, wir haben, oft und laut, unbequeme Themen wie das leistbare Wohnen, den Studienstandort Bozen und die Abwanderung angesprochen und auch größere, erfolgreiche Veranstaltungen organisiert. Ich glaube auch, dass wir mit unserem Einsatz die allgemeine Wertschätzung Studierenden gegenüber verbessern konnten, das sieht man etwa an der mittlerweile höheren Entlohnung von Praktika. Die Stimmung im Verein ist gut und wir können zufrieden sein.“

Vor allem dankt Alexander von Walther dem ganzen sh.asus-Team, dem Vorstand, den vielen Ehrenamtlichen im Verein und den hauptamtlichen MitarbeiterInnen. Seiner Nachfolge wünscht der scheidende Vorsitzende viel Erfolg und eine gute Hand in der Leitung des Vereins.

Die frischgebackene Vorsitzende Neha Bhati erläuterte in ihrer Antrittsrede, welche Akzente sie in der Südtiroler Hochschulpolitik setzen möchte: „Selbstverständlich werden wir alle Kernthemen mit Nachdruck weiterverfolgen – leistbares Wohnen und bessere Löhne, um die Abwanderung von AkademikerInnen aus Südtirol zu stoppen und die Anerkennung der Studientitel sind nur einige davon. Besonders wichtig sind mir als Frau alle Frauenthemen. Es geht mir um echte Chancengleichheit, aber auch um Bildungsgerechtigkeit. Südtirol darf ruhig bunter und diverser werden und Bildung ist eine der Grundvoraussetzungen dafür und sollte deshalb für alle zugänglich sein.“ Der neue Vorstand wird seine Tätigkeiten nach der Weihnachtspause Anfang Januar aufnehmen.