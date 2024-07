Netanyahu spricht vor US-Kongress

Von: APA/AFP

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu wird am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) vor dem US-Kongress in Washington sprechen. Die Rede vor beiden Häusern des Kongresses wird mit Spannung erwartet – die Beziehungen zwischen den USA und Israel sind wegen der israelischen Offensive im Gazastreifen äußerst angespannt. Die US-Regierung unter Präsident Joe Biden hatte zuletzt verstärkt Druck auf Netanyahu gemacht, beim militärischen Vorgehen auf die Zivilbevölkerung zu achten.

Netanyahu war am Montag in Washington angekommen. Am Donnerstag soll er dann Biden im Weißen Haus treffen. Der US-Präsident hatte am Sonntag angesichts der Zweifel an seiner geistigen und körperlichen Fitness den Verzicht auf seine erneute Kandidatur erklärt. Stattdessen tritt für die Demokraten nun vermutlich Vize-Präsidentin Kamala Harris an – auch sie will Netanyahu treffen. Zudem kündigte der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ein Treffen mit dem israelischen Regierungschef für Freitag an.