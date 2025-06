Netanyahu trifft laut Berichten Trump kommende Woche

Von: APA/dpa

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wird Berichten zufolge am kommenden Montag US-Präsident Donald Trump in Washington treffen. Das berichteten mehrere israelische Medien unter Berufung auf einen israelischen Beamten. Von Israels Regierung gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt hatte zuvor gesagt, Netanyahu habe Interesse bekundet, sich mit dem US-Präsidenten in Washington zu treffen, und man arbeite an einem Termin dafür.

Zum Inhalt des möglichen Treffens wurde zunächst nichts bekannt. Trump hatte wenige Tage nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran gesagt, man sei nahe dran an einer Feuerpause im Gazakrieg. Trump hatte Netanyahu bereits im April empfangen – und Anfang Februar als ersten ausländischen Gast in seiner neuen Amtszeit.