Netanyahu will Wiederaufrüstung der Hisbollah verhindern

Von: APA/dpa/AFP

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat bei einem Besuch an der Grenze zum Libanon bekräftigt, Israel werde alles unternehmen, um die Hisbollah-Miliz von der Grenze zu entfernen. Sie müsse bis nördlich des Litani-Flusses verdrängt werden, der etwa 30 Kilometer von der Grenze entfernt liegt. Außerdem müsse eine künftige Wiederaufrüstung der Miliz zu verhindert werden. “Wir greifen in allen Teilen des Libanons an”, sagte Netanyahu nach Angaben seines Büros.

Ziel sei die sichere Rückkehr der Bürger in ihre Wohnorte im Norden Israels. Außerdem müsse Israel “auf umfassende Weise auf jeden Einsatz gegen uns reagieren”. Ein weiters Ziel sei es, Waffenlieferungen aus dem Iran an die Hisbollah über Syrien zu unterbinden.

Zuvor waren bei einem israelischen Luftangriff in der Nähe der Stadt Sidon im Süden des Libanon mindestens drei Menschen getötet worden. Das libanesische Gesundheitsministerium erklärte, bei dem “Angriff des israelischen Feindes in Haret Saida” habe es einer vorläufigen Bilanz zufolge drei Tote und neun Verletzte gegeben. Dem Angriff war kein Evakuierungsaufruf durch die israelische Armee vorausgegangen. Die iranischen Revolutionsgarden kündigten indes neue Attacken auf Israel an.

Außerdem wurde israelischen Armeeangaben zufolge ein weiterer wichtiger Hisbollah-Kommandant im Libanon getötet. Farouk Amin Alasi sei als Kommandant der Schiitenorganisation in der Gegend von Khiam im Süden des Landes verantwortlich für zahlreiche Raketenangriffe auf israelische Orte gewesen, teilte das israelische Militär am Sonntag mit. Die Armee habe zudem einen Kompaniechef der Hisbollah-Eliteeinheit Radwan in der Gegend von Khiam getötet. Auch er soll für Raketenangriffe auf Israel zuständig gewesen sein. Die Hisbollah äußerte sich bisher nicht zu ihren beiden mutmaßlich getöteten Mitgliedern.

Die Hisbollah-Miliz im Libanon hatte einen Tag nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen auf Israel am 7. Oktober 2023 mit regelmäßigen Raketenangriffen eine zweite Front gegen Israel eröffnet. Seit dem 23. September greift die israelische Armee Hisbollah-Hochburgen im Süden und Osten des Libanon sowie in den südlichen Vororten von Beirut an. Zudem startete sie eine Bodenoffensive. Laut einer auf Daten des libanesischen Gesundheitsministeriums basierenden Zählung der AFP sind seitdem im Libanon mehr als 1900 Menschen getötet worden.