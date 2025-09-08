Aktuelle Seite: Home > Politik > Neue Angriffe auf Ukraine – Trump kündigt Gespräche an
Weitere Angriffe auf Ukraine

Neue Angriffe auf Ukraine – Trump kündigt Gespräche an

Montag, 08. September 2025 | 08:04 Uhr
Weitere Angriffe auf Ukraine
APA/APA/Ukrainian State Emergency Service/HANDOUT
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Russland hat nach ukrainischen Angaben bei neuen Luftangriffen ein Wärmekraftwerk in der Region Kiew attackiert. Das Ziel sei offensichtlich, der Zivilbevölkerung der Ukraine weiteres Leid zuzufügen, teilte das ukrainische Energieministerium am Montag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Erst am Sonntag hatte Russland die Ukraine mit dem größten Luftangriff seit Kriegsbeginn überzogen. US-Präsident Donald Trump kündigte Gespräche mit europäischen Politikern an.

Russland nimmt seit Beginn seiner Invasion im Februar 2022 immer wieder die ukrainische Energie-Infrastruktur ins Visier. Am Sonntag setzte Russland nach ukrainischen Angaben mehr als 800 Drohnen und 13 Raketen ein.

Trump bereit für weitere Russland-Sanktionen

US-Präsident Trump kündigte unterdessen Gespräche mit europäischen Politikern über eine Lösung des Ukraine-Kriegs an. “Einzelne europäische Spitzenpolitiker kommen am Montag oder Dienstag in unser Land”, sagte Trump. Wen er damit meinte, war zunächst unklar. Das Weiße Haus äußert sich dazu zunächst nicht.

Trump erklärte am Sonntag vor Journalisten zudem, er sei “nicht zufrieden” mit der Lage. Auf eine Frage eines Journalisten am Weißen Haus, ob er bereit sei, in die zweite Phase von Sanktionen gegen Moskau einzutreten, sagte er kurz und knapp: “Ja, das bin ich.” Weitere Angaben machte er nicht. “Den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, das werden wir regeln.” Er stellt zudem ein baldiges Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Aussicht.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Italienische Familien zahlen über 20.000 Euro Steuern pro Jahr
Kommentare
58
Italienische Familien zahlen über 20.000 Euro Steuern pro Jahr
Alles für die Touristen: Hotels geben Telepass-Geräte ohne Abo aus
Kommentare
58
Alles für die Touristen: Hotels geben Telepass-Geräte ohne Abo aus
Mutmaßlicher Millionenbetrug: Ermittlungen gegen Ex-Bankberater ausgeweitet
Kommentare
32
Mutmaßlicher Millionenbetrug: Ermittlungen gegen Ex-Bankberater ausgeweitet
Mutmaßlicher Millionenbetrug: So ging der Bankberater vor
Kommentare
26
Mutmaßlicher Millionenbetrug: So ging der Bankberater vor
Vermisster Jugendlicher aus Bruneck in Udine aufgefunden
Kommentare
24
Vermisster Jugendlicher aus Bruneck in Udine aufgefunden
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 