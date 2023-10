Neue Aufgaben für Dalsant und Spornberger

Meran – Die Meraner Grünen gratulieren ihrer bisherigen Fraktionssprecherin Madeleine Rohrer zur erfolgreichen Wahl in den Landtag. Auf die 40-jährige Meranerin rückt Norbert Spornberger in den Gemeinderat nach. Gemeinderätin Julia Dalsant wird zukünftig gemeinsam mit dem ehemaligen Vize-Bürgermeister Andrea Rossi die größte Fraktion im Gemeinderat leiten.

Norbert Spornberger ist das neue Gesicht im Meraner Gemeinderat. Er rückt auf Madeleine Rohrer nach. Der 67-jährige Wanderleiter war rund 30 Jahre lang als Führungskraft beim Raiffeisen Versicherungsdienst in Bozen tätig. In Meran ist der begeisterte Berggeher als Funktionär im Sportclub Meran, beim Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) und beim Alpenverein bekannt. Daher ist ihm auch die Aufwertung Merans als Sport-Stadt ein besonderes Anliegen: „Es braucht wieder mehr Wertschätzung für die vielen sehr gut arbeitenden Sportvereine unserer Stadt. Die Sportstätten müssen unter Federführung der Gemeinde auch effizienter genutzt werden, gerade auch in Hinblick auf Jugendarbeit und Integration“, so Spornberger.

Spornberger ist die Beteiligung der Meranerinnen und Meraner an den politischen Entscheidungen ein Herzensanliegen: SVP, Civica und Alleanza hätten bisher der Einbeziehung von jungen Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund zu wenig Beachtung geschenkt. Auch bei Großprojekten und anderen, für die Stadt bedeutenden Entscheidungen sei die Partizipation zu kurz gekommen – etwa bei der straßenunabhängigen Verbindung zwischen Meran, Schenna und Dorf Tirol sowie bei der Neugestaltung des Areals rund um den Meraner Bahnhof.

Die 35-jährige Julia Dalsant übernimmt hingegen die Aufgabe als Faktionssprecherin. Die Bereichsleitung im Kindergartensprengel Meran mit Schwerpunkt Inklusion, vorurteilsbewusste Bildung und Sprachbildung, hat sich inzwischen im Gemeinderat als profunde Kennerin der Bildungs- und Sozialpolitik profiliert. „SVP, Alleanza und Civica haben bisher den Sozialplan mit seinen Maßnahmen wie einheitliche Warteliste, mehr Betreuungsplätze für Kinder im Sommer und Wohnraum zu einem fairen Preis in der Schublade liegen lassen. Meran muss wieder eine Stadt für alle werden“, so Dalsant.

„Die Grünen in Meran sind mit zehn Gemeinderäten und neu mit einem direkten Draht in den Landtag bestens aufgestellt. Wir wollen Meran in eine nachhaltige, soziale und moderne Zukunft führen: mit Transparenz, mit Bürgerbeteiligung und mit einer klaren Priorität für das Gemeinwohl“, so Dalsant und Spornberger.