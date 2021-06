Neue Direktzüge im Sommer von Bozen nach Mailand und Ancona

Bozen – Die Eisenbahngesellschaft Trenitalia hat heute die neuen Zugverbindungen für den Sommer 2021 vorgestellt. Im Paket enthalten sind auch einige interessante Neuigkeiten zu den Verbindungen von und nach Südtirol.

Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, der auch vor kurzem bei einem Treffen in Rom mit dem Geschäftsführer und Generaldirektor Luigi Corrado, die Wichtigkeit der Direktzüge für die Südtiroler Erreichbarkeit betont hat, ist über das neue ausgeweitete Angebot erfreut: „Dank der guten Zusammenarbeit mit Trenitalia ist es nun möglich für diesen Sommer neue Direktzüge im Angebot zu haben. Es ist dies ein wichtiges Signal für den Neustart sei es im Tourismus als auch für die Erreichbarkeit unseres Landes. Die Direktverbindungen der Hochgeschwindigkeitszüge werden auch von den Südtirolern für Arbeits- oder Urlaubsaufenthalte immer öfter genutzt.“

Das Land werde auch in Zukunft weiter in den öffentlichen Nahverkehr vor Ort investieren, damit die Gäste immer öfter die Bahn für ihre An- und Abreise wählen. „Damit gibt es weniger Autos auf der Brennerautobahn und in Südtirol mit Vorteilen für Umwelt und Bürger vor Ort“, so Alfreider.

Die Neuheiten im Detail

Trenitalia hat heute diese Neuerungen für Südtirol kommuniziert:

– zwei neue Direktzüge Frecciarossa zwischen Mailand und Bozen mit Haltestelle in Brescia, Peschiera d. G., Verona, Rovereto, Trient und Auer.

– zwei neue Direktzüge Frecciarossa am Wochenende zwischen Bozen und Ancona mit Haltestellen in Trient, Rovereto, Verona, Bologna, Rimini, Riccione, Cattolica, Pesaro und Senigallia.

– Insgesamt zehn Frecce-Züge werden jeden Tag zwischen Bozen und Rom unterwegs sein

– zwei Direktzüge Frecciargento zwischen Bozen und Sibari mit Haltestellen unter anderem in Rom, Neapel Afragola und Maratea