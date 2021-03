“Nicht die Zeit der großen Öffnungen” – VIDEO

Bozen – Auf der Pressekonferenz nach der Sitzung der Landesregierung hat Landeshauptmann Arno Kompatscher heute die Beschlüsse und Themen vorgestellt. Im Mittelpunkt steht dabei erneut das Corona-Management.

Der Lockdown in Südtirol wäre bekanntlich am 14. März ausgelaufen. Wie schon angekündigt, soll dieser nun zumindest um eine Woche verlängert werden – also bis zum 22. März. Am Donnerstag oder Freitag ist mit einer entsprechenden Verordnung zu rechnen.

Zwar sinken die Zahlen der Neuinfektionen, doch der Druck auf den Intensivstationen und das Aufflackern der südafrikanischen Mutante in mehreren Landesteilen bereiten den Zuständigen sorgen. Man wolle in einer Linie mit Rom handeln, so der Landeshauptmann, der auch auf die umliegenden Regionen verwies, wo die Zahlen wieder ansteigen würden. Der Trend gehe derzeit nicht hin zu Öffnungen.

Die Wirtschaft drängt hingegen nach äußerst kargen und schmerzhaften Wochen auf Lockerungen. Die nun erreichte Senkung der Coronazahlen dürfe aber nicht aufs Spiel gesetzt werden, so Landeshauptmann Arno Kompatscher.