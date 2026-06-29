Norbert Hofer bleibt nach Führerschein-Entzug im Landtag

Von: apa

Norbert Hofer bleibt nach seiner alkoholbedingten Führerscheinabnahme FPÖ-Landtagsabgeordneter im Burgenland. Dies sei auch mit der Bundespartei so besprochen, erklärte Hofer am Montag gegenüber der APA. “Mir tut’s leid, das ist mir noch nie passiert”, so der Mandatar über die Fahrt unter Alkoholbeeinträchtigung. Der Alko-Vortest soll 2,48 Promille ergeben haben. Er habe nun auch die Konsequenzen zu tragen, meinte Hofer mit Verweis auf die Führerscheinabnahme.

Die Bundes-SPÖ hatte bereits am Sonntag Hofers Rücktritt gefordert. Der ehemalige Bundespräsidenten-Kandidat erklärte dazu, er habe Kontakt mit der freiheitlichen Bundespartei gehabt und es sei nun alles dazu gesagt: “Ich bleibe Landtagsabgeordneter.” Auch Christian Ries, Klubchef im freiheitlichen Landtagsklub, bestätigte der APA, dass Hofer sein Mandat behält.

Bundespartei “falsche Ebene”

In einem Statement der FPÖ-Bundespartei gegenüber dem Ö1-“Mittagsjournal” hieß es, dass Hofer auch Generalsekretär Michael Schnedlitz über den Vorfall in Kenntnis gesetzt habe. “Über die Mandatsfrage wurde dabei nicht gesprochen”, betonten die Freiheitlichen. Dies wäre auch “die falsche Ebene, da es sich um eine Angelegenheit des burgenländischen Landtages handelt”.

Laut “Krone” könnte der frühere Bundesparteiobmann auch noch zu einem Haartest gebeten werden. In der Online-Ausgabe hieß es, dass ihm dadurch ein lebenslanger Führerscheinentzug drohen könnte.