Nur noch Schrott: Ukraine zeigt Putins kaputte Panzer

Charkiw/Awdijiwka – Während sich die Oberfläche mit Kriegsmüll füllt, zieht sich das wahre Leben in den Untergrund – zumindest in Charkiw. Dort entsteht die erste unterirdische Schule in der Ukraine.

Die Metropole liegt nur rund 35 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und ist fast täglich das Ziel russischer Luftangriffe.

Zuvor hatte die Stadt rund 60 Klassenzimmer in U-Bahnstationen eingerichtet. Dort gibt es Platz für mehr als 1000 Schüler, berichtet die Online-Ausgabe vom Merkur.

Gleichzeitig zeigt ein Video auf der Plattform X (vormals Twitter) russische Panzerfahrzeuge bei der Kleinstadt Awdijiwka in der Region Donezk, die wohl kaum mehr zu gebrauchen sind. Das der Ukraine nahe Nachrichtenportal Nexta hat den Clip verbreitet.

Ukrainian defenders repulsed the Russian attack near #Avdiivka. Only scrap metal remained from Russian armored vehicles. pic.twitter.com/iirKyHp2Hy — NEXTA (@nexta_tv) October 2, 2023

„Von Russlands Panzerfahrzeugen blieb nur Altmetall übrig“, hieißt es im Text. Ukrainische Truppen haben bei Awdijiwka einen Angriff der Russen zurückgeschlagen.