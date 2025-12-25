“Obama-Chor” in Bozen

Von: luk

Bozen – Zum dritten Mal in Folge hat das Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt Südtirol (DZE) ein besonderes Weihnachtskonzert für Vertreterinnen und Vertreter der Südtiroler Vereinswelt organisiert. Dieses Mal gastierte der renommierte amerikanische Gospelchor Florida Fellowship Super Choir aus Miami im Teatro Cristallo in Bozen. Die Veranstaltung richtete sich an Mitgliederorganisationen des DZE sowie an Freunde und Förderer.

Der Chor ist international bekannt und trat bereits mehrfach bei Veranstaltungen für die Familie des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama sowie in erfolgreichen Fernsehproduktionen in den USA und Europa auf. Die Resonanz auf die Einladung war groß: DZE-Direktor Ulrich Seitz konnte zahlreiche Gäste aus Vereinen und Organisationen begrüßen. Ermöglicht wurde das Konzert durch eine enge Zusammenarbeit mit Lucio Paone, dem Verantwortlichen des Vereins „L’Obiettivo“.

Neben dem kulturellen Rahmen nutzte das DZE die Gelegenheit, einen Ausblick auf die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen in der Südtiroler Vereinslandschaft zu geben. Das ablaufende Jahr sei für viele Organisationen vor allem durch zunehmende bürokratische Anforderungen geprägt gewesen, biete jedoch auch neue Perspektiven, so Seitz. Vor diesem Hintergrund habe das Dienstleistungszentrum sein Leistungsangebot für das Jahr 2026 erweitert.

Ein Schwerpunkt liege dabei auf der fachlichen Begleitung von Organisationen des sogenannten Dritten Sektors, aber auch von Vereinen außerhalb dieses Bereichs. Obwohl die verpflichtende Aktivierung einer Mehrwertsteuernummer für Vereine, die Leistungen verkaufen, um zehn Jahre verschoben wurde, empfiehlt das DZE eine frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Thema. Ab Jänner 2026 werden dazu spezifische Fortbildungen angeboten, um rechtliche Unklarheiten zu vermeiden.

Zudem stellt das DZE aktuell allen interessierten Vereinen kostenlos einen Jahreskalender mit sämtlichen wichtigen Fristen zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch Kurse zu Arbeitssicherheit, Digitalisierung, Haushaltsführung und gezielter Mittelbeschaffung. Auch neue Leitfäden für Tätigkeiten im Bereich des Dritten Sektors sollen in Kürze verteilt werden.

Abschließend konnte Ulrich Seitz eine positive Bilanz ziehen: Die Vereinslandschaft in Südtirol zeigt sich weiterhin lebendig. In den vergangenen zwölf Monaten wurden rund 60 neue Vereine im Runts-Register eingetragen, während weniger als zehn Organisationen ihre Tätigkeit eingestellt haben.