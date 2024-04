Öffentliches Gesundheitssystem stärken: Grüner Beschlussantrag angenommen

Bozen – Letzte Woche wurde im Landtag in Teilen ein Beschlussantrag genehmigt, der ein großes Problem im Südtiroler Gesundheitssystem anspricht: Wie kann die öffentliche, für alle zugängliche Sanität gestärkt werden?

„Eine zugängliche und menschennahe Gesundheitsversorgung ist ein Recht aller und darf kein Privileg weniger sein“, erklären die Landtagsabgeordneten der Grünen in einer Aussendung. Um die öffentliche Sanität zu stärken, wurde im Landtag ein Beschlussantrag der Grünen Fraktion behandelt, der sich mit der Ausbildung und die Förderung junger Medizinerinnen und Mediziner beschäftigt.

Das Land plant derzeit einen neuen Medizinstudiengang (in Kooperation mit der Università Cattolica del Sacro Cuore) in Bozen, der ab Herbst starten soll. Studierende mit Zweisprachigkeitsnachweis sollen vom Land mit einem Stipendium unterstützt werden. Die Stipendiaten verpflichten sich hierbei, innerhalb von zehn Jahren nach Abschluss ihres Studiums und der darauffolgenden Facharzt- oder Allgemeinmedizinausbildung für mindestens vier Jahre im Südtiroler Gesundheitsdienst tätig zu sein. Jedoch kann, bis dato diese Dienstverpflichtung auch in privaten Strukturen durchgeführt werden.

„Wir müssen dem Fachkräftemangel im öffentlichen Gesundheitswesen nachhaltig entgegenwirken. Ein erster Schritt hin zu diesem Ziel ist es, junge Mediziner und Pfleger für die öffentliche Sanität zu gewinnen. Daher ist es folgerichtig, dass sich Dienstverpflichtungen junger Ärztinnen und Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger ausschließlich auf öffentliche Strukturen beziehen“, so die Grünen Abgeordneten Zeno Oberkofler, Brigitte Foppa und Madeleine Rohrer. Der Landtag verpflichtete mit dem Beschlussantrag der Grünen die Landesregierung, die rechtlichen Rahmenbedingungen dahingehend zu verändern.

„Die Menschen brauchen ein öffentliches Gesundheitssystem, auf das sie sich verlassen und dem sie vertrauen können. Mit der Annahme unseres Beschlussantrages wurde ein wichtiger Schritt in diese Richtung gesetzt. Wir werden weiterhin dafür arbeiten die öffentliche Gesundheitsversorgung zu stärken und freuen uns, dass die Landesregierung die Wichtigkeit unseres Beschlussantrags anerkannt hat“, so der Erstunterzeichner Zeno Oberkofler.