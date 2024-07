Österreichischer Botschafter Kickert verabschiedet sich

Von: luk

Bozen – Der österreichische Botschafter Jan Kickert hat Südtirol besucht und sich dabei von Landeshauptmann Arno Kompatscher verabschiedet. Kickert war vier Jahre Botschafter in Rom gewesen.

Jan Kickert traf Landeshauptmann Arno Kompatscher am Freitag (5. Juli) während einer kurzen Unterbrechung der Sitzung des Südtiroler Landtages. Dabei reichte die Zeit gerade für eine freundschaftliche Begrüßung und die Vereinbarung, sich noch vor dem endgültigen Abschied Kickerts aus der Botschaft in Rom im Herbst treffen zu wollen.

Jan Kickert vertritt seit Juli 2020 als Botschafter die Republik Österreich in Rom. Während seiner Amtszeit traf er mehrmals mit Landeshauptmann Arno Kompatscher zusammen. Themen dabei waren die Autonomie, die Schutzfunktion Österreichs, die Finanzverhandlungen mit der römischen Regierung, der Wiederaufbauplan, die Konzessionsvergabe für die A22 und die Zusammenarbeit innerhalb Europas (LPA berichtete).

Der österreichische Botschafter Jan Kickert war vor seinem Amtsantritt in Rom Ständiger Vertreter Österreichs bei den Vereinten Nationen gewesen. Im Rahmen seines diplomatischen Dienstes hatte er auch in Bratislava, Belgrad, Ottawa und Zagreb gearbeitet. Der 59-Jährige kehrt im Herbst ins Außenministerium nach Wien zurück, da die reguläre Amtszeit eines Botschafters nach vier Jahren endet.