Ombibus-Gesetz: Grüne sehen Grund zum Feiern

Von: mk

Bozen – Der Landtag hat heute zwei Vorschläge verabschiedet, die der Grünen Fraktion besonders am Herzen lagen und nun in das Omnibus-Gesetz aufgenommen worden sind.

So wurde die kostenlose Bereitstellung von Verhütungsmitteln für junge Frauen eingeführt. „Eine klare und breit getragene Forderung, die auch anlässlich des Frauenmarsches 2024, an der Hunderte Menschen teilnahmen, mit Nachdruck geäußert wurde“, erklären die Grünen in einer Aussendung.

Außerdem werden künftig die Kosten für Verpflegung, Unterkunft und Reise bei Stammzelltransplantationen erstattet – sowohl für die transplantierten Personen als auch für deren Begleitpersonen.

„Das sind Erfolge für Gesundheit, Selbstbestimmung und Menschenwürde“, betonen die Grünen-Abgeordneten Brigitte Foppa, Zeno Oberkofler und Madeleine Rohrer.