“One Billion Rising”: Gegen Männer-Gewalt an Frauen

Meran – Am Dienstag, 14. Februar werden im Rahmen der weltweiten Kampagne One Billion Rising wieder Menschen auf der Straße tanzen und damit zeigen, dass die Gewalt gegen Frauen ein Ende haben muss. In Meran ist ein Umzug in der Innenstadt mit einem anschließenden Flashmob-Tanz auf dem Thermenplatz geplant. Offene Generalprobe am Donnerstag, 9. Februar im HUB 37 in der Huberstraße.

Jede dritte Frau erlebt im Laufe ihres Lebens Gewalt. Das macht über eine Milliarde Frauen und Mädchen weltweit. Am Valentinstag (Dienstag, 14. Februar) sollen im Rahmen der weltweiten Kampagne One Billion Rising eine Milliarde Menschen auf der Straße tanzen und damit zeigen, dass die Gewalt gegen Frauen ein Ende haben muss. Die Stadtgemeinde Meran, die sich seit zehn Jahren an dieser Initiative beteiligt, lädt an diesem Tag alle Meraner Bürger und Bürgerinnen zu einem Umzug und einem Flashmob-Tanz ein. Diese werden in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk gegen Gewalt, dem Frauenhaus und dem Frauenmuseum und der Therme Meran AG veranstaltet.

Der Umzug startet am Dienstag, 14. Februar um 17.00 Uhr in der Sparkassenstraße und verläuft durch die Laubengasse, die da-Vinci-Straße, die Freihheitsstraße und den Lenoirsteg. Am Thermenplatz wird die Veranstaltung mit dem Flashmob-Tanz „Break the chain“ abgeschlossen.

Um den Flasmob-Tanz einüben zu können ist auch eine Generalprobe vorgesehen, und zwar am Donnerstag, 9. Februar um 18.00 Uhr im HUB 37, in der Otto-Huber-Straße 37.

“Alle Meranerinnen und Meraner sind dazu aufgerufen, an dieser Initiative teilzunehmen, um sich für Frauen und Mädchen stark zu machen. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme”, so Vizebürgermeisterin Katharina Zeller.